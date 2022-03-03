"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину

Галкин не поддерживает войну РФ против Украины Фото: maxgalkinru / Instagram

"Человек против России", – заявила одна из якобы бывших поклонниц Галкина.

"Он признанный артист РФ, и так высказываться против РФ и вставать на сторону Украины?" – возмутилась еще одна женщина, якобы купившая билет на концерт Галкина.

"Негативно отзывается о наших войсках. Я не понимаю его политики. Поддерживает нацизм и бандеровщину!" – заявил мужчина, который якобы переехал в РФ с Донбасса.

Организатор концерта Галкина в финале сюжета заявил, что выступление артиста отменено, после всего все присутствующие стали аплодировать.

"Сказать, что картина печальная – это ничего не сказать", – прокомментировала подписчица mariazaitseva.