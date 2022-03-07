Полякова – россиянам: Ради чего ваши дети пойдут умирать? За чьи имперские амбиции вы лишитесь своих детей?

Полякова: Простые россияне полностью поддерживают своего агрессивного правителя, оправдывая вторжение, оправдывая злодеяния и убийство мирного населения и детей Фото: polyakovamusic / Instagram

Певица рассказал, что РФ вторглась в Украину и "посыпает ее "Градами", закидывает бомбами, использует баллистические ракеты против мирного населения, убивая всех без разбора – детей, женщин, стариков, нарушая все существующие конвенции".

"Простые россияне полностью поддерживают своего агрессивного правителя, оправдывая вторжение, оправдывая злодеяния и убийство мирного населения и детей", – подчеркнула Полякова.

Певица сказала, что россиян зазомбировали тем, что якобы Украина угрожает России ядерным оружием, хотя в Украине его на самом деле нет.

"Мы не в НАТО! Нас никто туда не взял и не берет!" – отметила она.

Полякова заявила, что Россия вела тайную войну с Украиной на протяжении восьми лет, помогая непризнанным "ЛДНР" финансово и оружием, в то время как Украина только защищала свои границы.

"Ради чего ваши дети пойдут умирать? За чьи имперские амбиции вы лишитесь своих детей?" – обратилась Полякова к россиянам.

Певица добавила, что украинцы мирный народ, но за свою землю будут стоять до последнего.

Она дала совет россиянам не пускать на войну своих детей.

"Кроме смерти, они здесь ничего не встретят", – сказала она.