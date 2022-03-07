"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными

"Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично. Наши дети", – написала супруга украинского президента.
Она опубликовала фото убитой в Ахтырке семилетней Алисы, 18-месячного Кирилла из Мариуполя, Полины из Киева (сестра девочки выжила, но в тяжелом состоянии), 14-летнего Арсения из Киевской области, шестилетней Софии, которую расстреляли вместе с ее полуторамесячным братом, мамой, бабушкой и дедушкой в машине, когда семья пыталась уехать из Новой Каховки.
"Я должна об этом рассказать. В Украине уже более 38 погибших детей. И из-за обстрелов мирных городов и поселков эта цифра может увеличиваться прямо сейчас! Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением – покажите им эти фотографии! Эти лица детей никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры?" – написала Зеленская.
Она акцентировала внимание на том, что такой коридор нужен прямо сейчас в горячих городах и селах Украины, где сотни детей умирают в подвалах без еды и медицинской помощи.
"Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают и семьи волонтеров при попытке выезда или въезда. Я обращаюсь ко всем честным СМИ мира! Расскажите эту ужасную правду: русские захватчики убивают детей. И делают это сознательно, стреляя на поражение и не пропуская гуманитарную помощь. Покажите это российским матерям – пусть знают, что их сыновья делают в Украине. Покажите эти фото российским женщинам – ваши мужчины, братья, соотечественники убивают таких же детей, как ваши! И вы лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку даете молчаливое согласие на эти преступления", – заявила первая леди Украины.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.