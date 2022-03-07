"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными

"Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично. Наши дети", – написала супруга украинского президента.

Она опубликовала фото убитой в Ахтырке семилетней Алисы, 18-месячного Кирилла из Мариуполя, Полины из Киева (сестра девочки выжила, но в тяжелом состоянии), 14-летнего Арсения из Киевской области, шестилетней Софии, которую расстреляли вместе с ее полуторамесячным братом, мамой, бабушкой и дедушкой в машине, когда семья пыталась уехать из Новой Каховки.

"Я должна об этом рассказать. В Украине уже более 38 погибших детей. И из-за обстрелов мирных городов и поселков эта цифра может увеличиваться прямо сейчас! Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением – покажите им эти фотографии! Эти лица детей никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры?" – написала Зеленская.

Она акцентировала внимание на том, что такой коридор нужен прямо сейчас в горячих городах и селах Украины, где сотни детей умирают в подвалах без еды и медицинской помощи.

"Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают и семьи волонтеров при попытке выезда или въезда. Я обращаюсь ко всем честным СМИ мира! Расскажите эту ужасную правду: русские захватчики убивают детей. И делают это сознательно, стреляя на поражение и не пропуская гуманитарную помощь. Покажите это российским матерям – пусть знают, что их сыновья делают в Украине. Покажите эти фото российским женщинам – ваши мужчины, братья, соотечественники убивают таких же детей, как ваши! И вы лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку даете молчаливое согласие на эти преступления", – заявила первая леди Украины.