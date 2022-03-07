"Надеюсь, что русские тоже любят своих детей". Стинг в поддержку Украины спел песню о россиянах

"Я очень редко пел эту песню за долгие годы, прошедшие с тех пор, как она была написана, потому что я никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться на территорию мирного, не угрожающего соседа песня снова является призывом к нашей общей человечности. Для смелых украинцев, борющихся против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Мы все любим своих детей. Прекратите войну", – написал он.

"Надеюсь, что русские тоже любят своих детей. (...) Несмотря на идеологию, что может спасти нас, меня и тебя – то, если русские тоже любят своих детей..." – поется в песне.

Также музыкант призвал помочь Украине материально. Он опубликовал адрес склада в Польше, по которому можно отправлять гуманитарную помощь: Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland.

На каждой коробке должно быть написано Help Ukraine ("Помощь Украине") и указание содержимого: Medicines ("Лекарства"), Clothes ("Одежда"), Food ("Продукты"), Humanitarian Aid ("Гуманитарная помощь").

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам в Великобритании +44 1353 885 152 и США +1 855 725 1152.