"Надеюсь, что русские тоже любят своих детей". Стинг в поддержку Украины спел песню о россиянах

"Я очень редко пел эту песню за долгие годы, прошедшие с тех пор, как она была написана, потому что я никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться на территорию мирного, не угрожающего соседа песня снова является призывом к нашей общей человечности. Для смелых украинцев, борющихся против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Мы все любим своих детей. Прекратите войну", – написал он.
"Надеюсь, что русские тоже любят своих детей. (...) Несмотря на идеологию, что может спасти нас, меня и тебя – то, если русские тоже любят своих детей..." – поется в песне.
Также музыкант призвал помочь Украине материально. Он опубликовал адрес склада в Польше, по которому можно отправлять гуманитарную помощь: Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland.
На каждой коробке должно быть написано Help Ukraine ("Помощь Украине") и указание содержимого: Medicines ("Лекарства"), Clothes ("Одежда"), Food ("Продукты"), Humanitarian Aid ("Гуманитарная помощь").
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам в Великобритании +44 1353 885 152 и США +1 855 725 1152.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.