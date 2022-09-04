"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло". Dantes и жена нового бойфренда Дорофеевой подтвердили слухи о своем романе

Dantes и Кацурина ранее были друзьями, а сейчас являются парой Фото: vladimirdantes / Instagram

"Люблю", – коротко подписал снимок певец.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Кацурина после публикации артиста на своей странице в Instagram подтвердила, что состоит с ним в отношениях. По словам ресторатора, певец был рядом с ней в самый сложный момент в статусе друга и она влюбилась.

"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло. Очень. Все мои мудрые подруги говорили всегда, что секс после развода самый горячий, а каждый следующий парень лучше предыдущего. Это правда", – написала она.

Публикацию Кацурина проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена спиной к объективу с приспущенными трусами, подписав снимок: "Бывшая жена". Официально она не сообщала о разводе с Кацуриным.