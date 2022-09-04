"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло". Dantes и жена нового бойфренда Дорофеевой подтвердили слухи о своем романе

"Люблю", – коротко подписал снимок певец.
Кацурина после публикации артиста на своей странице в Instagram подтвердила, что состоит с ним в отношениях. По словам ресторатора, певец был рядом с ней в самый сложный момент в статусе друга и она влюбилась.
"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло. Очень. Все мои мудрые подруги говорили всегда, что секс после развода самый горячий, а каждый следующий парень лучше предыдущего. Это правда", – написала она.
Публикацию Кацурина проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена спиной к объективу с приспущенными трусами, подписав снимок: "Бывшая жена". Официально она не сообщала о разводе с Кацуриным.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацуриных есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара.
Кацурина и Dantes ранее официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публиковали фото, на которых запечатлены вместе.