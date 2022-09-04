Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2022
 
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"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло". Dantes и жена нового бойфренда Дорофеевой подтвердили слухи о своем романе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes и Кацурина ранее были друзьями, а сейчас являются парой
Dantes и Кацурина ранее были друзьями, а сейчас являются парой
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 4 сентября в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлена украинский ресторатор Дарья Кацурина – жена ресторатора Михаила Кацурина, являющегося новым бойфрендом супруги и коллеги Dantes Нади Дорофеевой.

"Люблю", – коротко подписал снимок певец.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Кацурина после публикации артиста на своей странице в Instagram подтвердила, что состоит с ним в отношениях. По словам ресторатора, певец был рядом с ней в самый сложный момент в статусе друга и она влюбилась.

"Вова был рядом в самый сложный момент, и мне очень повезло. Очень. Все мои мудрые подруги говорили всегда, что секс после развода самый горячий, а каждый следующий парень лучше предыдущего. Это правда", – написала она.

Публикацию Кацурина проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена спиной к объективу с приспущенными трусами, подписав снимок: "Бывшая жена". Официально она не сообщала о разводе с Кацуриным.

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацуриных есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.

19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара.

Кацурина и Dantes ранее официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публиковали фото, на которых запечатлены вместе.

Теги: Надя Дорофеева, певец, развод, Dantes, жена, Михаил Кацурин
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