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06 сентября, 2022
 
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"Мысленно с тобой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу романтическую анимацию

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Жена Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" занимается организацией процесса их освобождения из плена
Жена Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" занимается организацией процесса их освобождения из плена
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 2 августа в Instagram опубликовала анимационное изображение, которое посвятила своему мужу.

Иллюстратор изобразила себя и своего мужа на фоне ночного неба с мерцающими звездами, а также его любимое животное – козу. Также в анимации присутствует сердце, символизирующее любовь.

"Мысленно с тобой", – подписала она изображение.

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Теги: полк Азов, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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