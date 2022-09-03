"Мысленно с тобой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу романтическую анимацию

Жена Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" занимается организацией процесса их освобождения из плена Фото: vazhlyva.project / Instagram

Иллюстратор изобразила себя и своего мужа на фоне ночного неба с мерцающими звездами, а также его любимое животное – козу. Также в анимации присутствует сердце, символизирующее любовь.

"Мысленно с тобой", – подписала она изображение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Prokopenko (@koza_rohata_)