Семьи защитников "Азовстали" объединились в ассоциацию, которая будет работать над их освобождением

"Вернуть родных домой – с такой сверхважной и, вместе с тем, сложной целью родные защитников Мариуполя объединились в единую команду – Ассоциацию семей защитников "Азовстали", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что почти три месяца защитники Мариуполя – бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники, нацгвардейцы, полицейские, бойцы теробороны и других силовых структур – защищали город от превосходящих сил российских оккупантов.
"Они держали Мариуполь под украинским флагом до последнего, оставаясь на территории стратегического объекта – завода "Азовсталь", и вышли из него только после получения приказа высшего руководства страны. На этом началась новая страница борьбы этих героических воинов. Сегодня несколько тысяч бойцов находятся на оккупированной территории: раненые – в больнице Новоазовска, остальные – на другой неподконтрольной территории Украины. Чтобы освободить их из лап врага, родные защитников Мариуполя решили объединить силы в формате единой ассоциации, которая сосредоточит свои усилия на защитниках города Марии", – говорится в заявлении.
Своими основными задачами ассоциация видит осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя, подготовку и реализацию соответствующих механизмов, проектов, мероприятий, поручений, предложений и другое.
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Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".