Семьи защитников "Азовстали" объединились в ассоциацию, которая будет работать над их освобождением

"Вернуть родных домой – с такой сверхважной и, вместе с тем, сложной целью родные защитников Мариуполя объединились в единую команду – Ассоциацию семей защитников "Азовстали", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что почти три месяца защитники Мариуполя – бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники, нацгвардейцы, полицейские, бойцы теробороны и других силовых структур – защищали город от превосходящих сил российских оккупантов.

"Они держали Мариуполь под украинским флагом до последнего, оставаясь на территории стратегического объекта – завода "Азовсталь", и вышли из него только после получения приказа высшего руководства страны. На этом началась новая страница борьбы этих героических воинов. Сегодня несколько тысяч бойцов находятся на оккупированной территории: раненые – в больнице Новоазовска, остальные – на другой неподконтрольной территории Украины. Чтобы освободить их из лап врага, родные защитников Мариуполя решили объединить силы в формате единой ассоциации, которая сосредоточит свои усилия на защитниках города Марии", – говорится в заявлении.

Своими основными задачами ассоциация видит осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя, подготовку и реализацию соответствующих механизмов, проектов, мероприятий, поручений, предложений и другое.

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