У разведчиков ГУР есть связь с пленными азовцами – Монастырский

Защитников "Азовстали" вывели с территории завода в мае, их перевезли на оккупированную РФ территорию Фото: ЕРА

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, они однозначно вернутся и мы делаем для этого все возможное", – сказал он.

Других деталей министр не привел, но подчеркнул, что защита "Азовстали" – это одна из героических страниц истории Украины.

Нацгвардия – военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему МВД.

ГУР, а также Служба безопасности Украины, занимаются обменом пленных с РФ.

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