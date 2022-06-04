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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У разведчиков ГУР есть связь с пленными азовцами – Монастырский

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Защитников "Азовстали" вывели с территории завода в мае, их перевезли на оккупированную РФ территорию
Защитников "Азовстали" вывели с территории завода в мае, их перевезли на оккупированную РФ территорию
Фото: ЕРА

Связь с военнослужащими полка "Азов" Национальной гвардии Украины, вышедшими из "Азовстали", держит Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в ходе телемарафона 3 июня, запись обнародовала пресс-служба МВД.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, они однозначно вернутся и мы делаем для этого все возможное", – сказал он. 

Других деталей министр не привел, но подчеркнул, что защита "Азовстали" – это одна из героических страниц истории Украины. 

Нацгвардия – военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему МВД. 

ГУР, а также Служба безопасности Украины, занимаются обменом пленных с РФ

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Национальная гвардия, Мариуполь, Азовсталь, пленные, военнослужащий, Денис Монастырский
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