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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обменом пленными теперь будет заниматься ГУР Минобороны

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Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных
Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных
Фото: depositphotos.com

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила в Facebook, что передает свои функции по обмену военнопленными Главному управлению разведки Минобороны.

"Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", – написала она.

Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями, уточнила министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/511549717425063

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима. Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказали, что в плену над ними издевались и пытали.

5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведено девять обменов и возвращено в Украину 324 пленных украинца.

Теги: Россия, Украина, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными, ГУР Минобороны Украины
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