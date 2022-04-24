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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима – Денисова

Украинских военнопленных в РФ, по информации омбудсмена, охраняют сотрудники ФСИН и российские заключенные
Украинских военнопленных в РФ, по информации омбудсмена, охраняют сотрудники ФСИН и российские заключенные
Фото: fkurf.ru

Россия удерживает украинских военнопленных в колониях общего режима, не проведя перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных. Об этом сообщила в Facebook 24 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Военнопленные Вооруженных сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области РФ. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима №1 в городе Зверево, а также №12 в Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы", – написала Денисова.

По ее информации, полтора месяца назад оттуда выселили заключенных в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены, а учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат.

"Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что такое обращение с пленными противоречит Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. Несмотря на то, что РФ в 2019 году денонсировала дополнительные протоколы к этой конвенции, принятые в 1997 и 2005 году, она обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 год.

"Согласно Конвенции, военнопленные, захваченные в зоне боевых действий, должны быть в короткий срок эвакуированы в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны. Условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, удерживающие их в плену, расположенные в этой же местности", – отметила омбудсмен.

Денисова просит Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/527510395396904

а

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

Теги: тюрьма, Людмила Денисова, военные, заключенные, плен, пленные, Ростовская область, омбудсмен, война России против Украины, конвенция, исправительная колония, колония
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