Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима – Денисова

"Военнопленные Вооруженных сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области РФ. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима №1 в городе Зверево, а также №12 в Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы", – написала Денисова.
По ее информации, полтора месяца назад оттуда выселили заключенных в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены, а учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат.
"Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах", – сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что такое обращение с пленными противоречит Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. Несмотря на то, что РФ в 2019 году денонсировала дополнительные протоколы к этой конвенции, принятые в 1997 и 2005 году, она обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 год.
"Согласно Конвенции, военнопленные, захваченные в зоне боевых действий, должны быть в короткий срок эвакуированы в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны. Условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, удерживающие их в плену, расположенные в этой же местности", – отметила омбудсмен.
Денисова просит Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.
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28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.