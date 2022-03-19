В Украине действуют лагеря для военнопленных россиян – Венедиктова

6 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину сообщил, что для сотен захваченных в плен военнослужащих российской армии Украина будет создавать лагеря в соответствии с нормами международного права.

Сейчас они уже функционируют, сообщила генпрокурор.

"Уже есть [лагеря для военнопленных]. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция... Мы работали в рамках международного гуманитарного права, нашего национального законодательства и не переходили какие-либо границы, чтобы потом к нам были вопросы. Относительно военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как нашим ребятам", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор уточнила, что лагеря создавали совместно Офис генпрокурора, МВД, Минобороны и другие службы, но сейчас вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.