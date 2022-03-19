В Украине действуют лагеря для военнопленных россиян – Венедиктова

6 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину сообщил, что для сотен захваченных в плен военнослужащих российской армии Украина будет создавать лагеря в соответствии с нормами международного права.
Сейчас они уже функционируют, сообщила генпрокурор.
"Уже есть [лагеря для военнопленных]. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция... Мы работали в рамках международного гуманитарного права, нашего национального законодательства и не переходили какие-либо границы, чтобы потом к нам были вопросы. Относительно военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как нашим ребятам", – сказала Венедиктова.
Генпрокурор уточнила, что лагеря создавали совместно Офис генпрокурора, МВД, Минобороны и другие службы, но сейчас вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.
Точное количество пленных российских солдат неизвестно. 12 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о 500–600 пленных.
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Известно о минимум двух состоявшихся обменах пленными. Так, 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции. 16 марта захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.