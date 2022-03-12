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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Многие поняли, что они нацисты. Я не знаю, как они будут возвращаться домой". Зеленский заявил, что в плен ВСУ сдались не менее 500 военнослужащих РФ

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Зеленский: Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и увидели, что они слабы, а мы не сдадимся
Зеленский: Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и увидели, что они слабы, а мы не сдадимся
Фото: president.gov.ua

За время полномасштабного вторжения России в Украину в плен украинским военнослужащим сдались порядка 500–600 российских военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами 12 марта, запись брифинга обнародована в его Telegram-канале.

"Я думаю, 500–600 военных по состоянию на вчерашний день сдались в плен. Примерно так, мне кажется. Точных цифр не могу сказать, меняется это количество. Многие побежали, многие прячутся в каких-нибудь зданиях, кто-то пробирается в Россию. Там маленький хаос, – сказал Зеленский. – Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и потом увидели, во первых, что они слабы, мы не сдадимся, мы на своей земле. А во вторых, они поняли, некоторые из них поняли, несмотря на то, что им по 18–20 лет, они увидели, что они ведут себя как нацисты. Потому что так и было во времена нацизма: они занимаются мародерством, блокируют города, не дают людям воду, просто воду! И многие из них поняли: они нацисты. И я не знаю, как они будут возвращаться домой, я думаю, что у них меняется полностью видение".

Он добавил, что все остальные российские военнослужащие, которые пришли в Украину и "получают удовольствие от убийств, не уйдут своими ногами, их вывезут".

"И мы до конца будем стоять. И поэтому один к 10. Потому что правда на нашей стороне", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский вечером 11 марта говорил, что российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ, "так много, что нужна специальная структура, которая будет ими заниматься".

По данным Генштаба ВСУ на утро 11 марта, общие потери российских оккупационных войск в Украине составили более 12 тыс. человек, более 350 танков и 1,1 тыс. боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, почти 60 самолетов и более 80 вертолетов.

Среди украинских военнослужащих, по словам Зеленского, погибло около 1300 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: нацизм, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, потери России
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