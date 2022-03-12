"Многие поняли, что они нацисты. Я не знаю, как они будут возвращаться домой". Зеленский заявил, что в плен ВСУ сдались не менее 500 военнослужащих РФ

Зеленский: Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и увидели, что они слабы, а мы не сдадимся Фото: president.gov.ua

"Я думаю, 500–600 военных по состоянию на вчерашний день сдались в плен. Примерно так, мне кажется. Точных цифр не могу сказать, меняется это количество. Многие побежали, многие прячутся в каких-нибудь зданиях, кто-то пробирается в Россию. Там маленький хаос, – сказал Зеленский. – Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и потом увидели, во первых, что они слабы, мы не сдадимся, мы на своей земле. А во вторых, они поняли, некоторые из них поняли, несмотря на то, что им по 18–20 лет, они увидели, что они ведут себя как нацисты. Потому что так и было во времена нацизма: они занимаются мародерством, блокируют города, не дают людям воду, просто воду! И многие из них поняли: они нацисты. И я не знаю, как они будут возвращаться домой, я думаю, что у них меняется полностью видение".

Он добавил, что все остальные российские военнослужащие, которые пришли в Украину и "получают удовольствие от убийств, не уйдут своими ногами, их вывезут".

"И мы до конца будем стоять. И поэтому один к 10. Потому что правда на нашей стороне", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)