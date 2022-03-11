"Эту войну мы уже проиграли". Пресс-конференция российских пленных летчиков в Киеве. Видео

В мероприятии приняли участие Алексей Головенский, Максим Криштоп и Алексей Козлов.

Они общались со СМИ более часа.

В начале пресс-конференции подполковник Криштоп сказал, что летчики обратились к руководству Вооруженных сил Украины с просьбой пообщаться со СМИ.

"Чтобы через СМИ разных стран попробовать и приложить все усилия к скорейшему завершению этого ужасного конфликта", – пояснил он. Криштоп бомбил Харьков, он признал, что понимал: наносит удары по жилым домам и мирным жителям, но все равно выполнил преступный приказ. После бомбардировки он был сбит украинским ПВО и задержан.

Согласно сообщению Офиса генпрокурора от 7 марта, ему уже сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в нарушении законов и обычаев ведения войны (имя летчика в релизе не называлось, но даты вылетов и день задержания совпадают, лицо подозреваемого не показывали, фото было сделано из-за спины, но есть визуальное сходство между Криштопом и летчиком на фото в сообщении прокуратуры).

В конце своего выступления подполковник призвал российских военнослужащих сложить оружие.

"Обращаюсь ко всем военнослужащим РФ, своим однополчанам: немедленно прекращайте выполнять преступные приказы, вести боевые действия. Немедленно прекращайте бомбить мирные города. Считаю, что эту войну мы уже проиграли", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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