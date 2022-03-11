Российский летчик, который бомбил Харьков: Я понимал, что целью являются жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ выполнил

Он рассказал, что первый боевой вылет выполнил 24 февраля, он сбросил фугасные авиационные бомбы в районе Балаклеи Харьковской области. Общий вес боеприпасов – три тонны, сообщил Криштоп, не уточнив количество сброшенных бомб.

По словам пленного, он атаковал "силы противника" и попал в цель. Второй его полет был совершен 3 марта, тогда он сбросил три тонны фугасных авиационных бомб на колонну украинской техники в районе Изюма.

"Цель была поражена", – заявил летчик.

"Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа, дачи координат, в процессе выполнения боевой задачи... в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания я был сбит ПВО Украины, после приземления был взят в плен военнослужащими Национальной гвардии Украины", – добавил он.

Летчик не сказал, на какой город сбросил бомбы. По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Криштоп бомбил Харьков.

Криштоп сказал, что он – подполковник, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка. Его личный номер – Ф891233, воинская часть 45117.

По словам Криштопа, еще в январе командир его полка полковник Алексей Лобода сообщил полку о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. Потом начался подвоз на территорию части боеприпасов, а параллельно – тренировки по полетам на предельно малых высотах, преодолению ПВО, пускам ракет, говорил он. Он сообщил, что происходило это все под видом учений "Союзная решимость – 2022". Подготовка продолжалась и после учений.

Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине пришло 23 февраля, за сутки до полномасштабного вторжения, сказал Криштоп.

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube