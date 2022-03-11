Российский летчик, который бомбил Харьков: Я понимал, что целью являются жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ выполнил

Он рассказал, что первый боевой вылет выполнил 24 февраля, он сбросил фугасные авиационные бомбы в районе Балаклеи Харьковской области. Общий вес боеприпасов – три тонны, сообщил Криштоп, не уточнив количество сброшенных бомб.
По словам пленного, он атаковал "силы противника" и попал в цель. Второй его полет был совершен 3 марта, тогда он сбросил три тонны фугасных авиационных бомб на колонну украинской техники в районе Изюма.
"Цель была поражена", – заявил летчик.
"Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа, дачи координат, в процессе выполнения боевой задачи... в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания я был сбит ПВО Украины, после приземления был взят в плен военнослужащими Национальной гвардии Украины", – добавил он.
Летчик не сказал, на какой город сбросил бомбы. По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Криштоп бомбил Харьков.
Криштоп сказал, что он – подполковник, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка. Его личный номер – Ф891233, воинская часть 45117.
По словам Криштопа, еще в январе командир его полка полковник Алексей Лобода сообщил полку о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. Потом начался подвоз на территорию части боеприпасов, а параллельно – тренировки по полетам на предельно малых высотах, преодолению ПВО, пускам ракет, говорил он. Он сообщил, что происходило это все под видом учений "Союзная решимость – 2022". Подготовка продолжалась и после учений.
Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине пришло 23 февраля, за сутки до полномасштабного вторжения, сказал Криштоп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Это не первая пресс-конференция российских пленных. 9 марта со СМИ общалась группа российских разведчиков. Они извинялись перед украинцами и говорили, что понимают, что они военные преступники.
"Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор, [...] что никаких тут, как нам говорили, "фашистов" или гнета народа украинского нет. Я очень хочу, чтобы сослуживцы одумались, прислушались к нашим словам, не повторяли наших ошибок, сложили оружие. Поймите, пацаны, здесь нет фашистов, мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы без нас. [...] Ну а верховному главнокомандующему [президенту РФ Владимиру Путину] хочу сказать, что долго замалчивать все это не получится. Таких, как нас, пацанов здесь очень много, рано или поздно они вернутся домой, и рано или поздно у народа лопнет терпение – и народ возьмется за оружие, дабы свергнуть правительство, которое своих пацанов бросает, как пушечное мясо", – сказал разведчик Максим Черник.