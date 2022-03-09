Пленные разведчики РФ дали в Украине пресс-конференцию, один из них обратился к Путину. Видео

В мероприятии приняли участие Владимир Рассказов, Сергей Лажко, Александр Яковчук, Сергей Галкин, Максим Черник, Денис Николаев, Максим Демьянов.
Они рассказали, как попали в Украину в ночь на 24 февраля, как получили приказ о наступлении и как потом сдались в плен.
Украинские и иностранные журналисты спрашивали пленных, что они ощущали, когда стреляли мирных жителей.
"Как это – убивать? У нас больше полусотни убитых детей. Вы не даете вывести детей из городов, вчера девочка умерла от обезвоживания, не от обстрела даже, а потому что вы не даете завезти туда продукты и воду! Что вы ощущаете в эти моменты? Как убивать маленьких детей, что вы чувствуете?" – спросили представители медиа.
Ответ на вопрос прозвучал не сразу. Разведчики сидели, потупив глаза, около минуты.
Потом Черник сказал, что "это ужасно, когда происходят такие вещи".
"Когда действительно ужасные вещи творятся. В такой ситуации мы фашисты, получаемся. Так как гибнут мирные люди, дети, старики. Нипочем, просто так, потому что так хотелось сильным мира сего", – отметил он.
Также он извинился перед украинцами.
"Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор [...] что никаких тут, как нам говорили, "фашистов", или гнета народа украинского нет. Я очень хочу, чтобы сослуживцы одумались, прислушались к нашим словам, не повторяли наших ошибок, сложили оружие. Поймите, пацаны, здесь нет фашистов, мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы без нас. [...] Ну а верховному главнокомандующему [президенту РФ Владимиру Путину] хочу сказать, что долго замалчивать все это не получится. Таких как нас, пацанов, здесь очень много, рано или поздно они вернутся домой и рано или поздно у народа лопнет терпение и народ возьмется за оружие, дабы свергнуть правительство, которое своих пацанов бросает как пушечное мясо", – сказал он.
Черник добавил: "Это ужасное ощущение – понимать, какую ошибку мы совершили".
Он подчеркнул – он и другие пленные понимают, что они – военные преступники.
Запись этой пресс-конференции на YouTube-канале агентства посмотрели за несколько часов уже более 1 млн пользователей.
Война России против Украины. Главное
Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны несут потери, но "намного, намного меньшие", чем российские оккупанты, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 марта.
К вечеру 8 марта оккупационные войска РФ "значительно снизили темпы продвижения" в Украине, личный состав деморализован, сообщали в Минобороны.
По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
Точное количество жертв российской агрессии в Украине пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе – с оговоркой, что реальные цифры выше, поскольку информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения еще ожидают подтверждения.
В Минобороны Украины 8 марта подтвердили информацию о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых мирных гражданах, также отметив, что эти данные точно не полны.
При этом только в Харькове, по данным региональной полиции на 8 марта, погибли 263 человека, из которых 170 – мирных граждан. В находящемся в осаде Мариуполе местные власти 9 марта сообщили о минимум 1170 погибших мирных жителях.
Известно, что с начала вторжения РФ в Украину погибло 50 детей, десятки ранены.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.