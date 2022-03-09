Пленные разведчики РФ дали в Украине пресс-конференцию, один из них обратился к Путину. Видео

Пленный российский военнослужащий Черник: Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

В мероприятии приняли участие Владимир Рассказов, Сергей Лажко, Александр Яковчук, Сергей Галкин, Максим Черник, Денис Николаев, Максим Демьянов.

Они рассказали, как попали в Украину в ночь на 24 февраля, как получили приказ о наступлении и как потом сдались в плен.

Украинские и иностранные журналисты спрашивали пленных, что они ощущали, когда стреляли мирных жителей.

"Как это – убивать? У нас больше полусотни убитых детей. Вы не даете вывести детей из городов, вчера девочка умерла от обезвоживания, не от обстрела даже, а потому что вы не даете завезти туда продукты и воду! Что вы ощущаете в эти моменты? Как убивать маленьких детей, что вы чувствуете?" – спросили представители медиа.

Ответ на вопрос прозвучал не сразу. Разведчики сидели, потупив глаза, около минуты.

Потом Черник сказал, что "это ужасно, когда происходят такие вещи".

"Когда действительно ужасные вещи творятся. В такой ситуации мы фашисты, получаемся. Так как гибнут мирные люди, дети, старики. Нипочем, просто так, потому что так хотелось сильным мира сего", – отметил он.

Также он извинился перед украинцами.

"Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор [...] что никаких тут, как нам говорили, "фашистов", или гнета народа украинского нет. Я очень хочу, чтобы сослуживцы одумались, прислушались к нашим словам, не повторяли наших ошибок, сложили оружие. Поймите, пацаны, здесь нет фашистов, мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы без нас. [...] Ну а верховному главнокомандующему [президенту РФ Владимиру Путину] хочу сказать, что долго замалчивать все это не получится. Таких как нас, пацанов, здесь очень много, рано или поздно они вернутся домой и рано или поздно у народа лопнет терпение и народ возьмется за оружие, дабы свергнуть правительство, которое своих пацанов бросает как пушечное мясо", – сказал он.

Черник добавил: "Это ужасное ощущение – понимать, какую ошибку мы совершили".

Он подчеркнул – он и другие пленные понимают, что они – военные преступники.

Запись этой пресс-конференции на YouTube-канале агентства посмотрели за несколько часов уже более 1 млн пользователей.

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