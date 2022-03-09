В Мариуполе за две недели войны погибли более 1100 жителей – заммэра

47 погибших сегодня были похоронены в братской могиле, сообщил Орлов.

Чиновник подчеркнул, что город находится под непрерывным обстрелом российских войск.

"Люди находятся без воды, тепла, электроэнергии, газа, жители растапливают снег, чтобы попить, и жгут дрова. Что это, если не настоящий геноцид украинцев, начатый [президентом РФ Владимиром] Путиным и его генералами!" – говорится в сообщении центра.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе – с оговоркой, что реальные цифры выше, поскольку информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения еще ожидают подтверждения.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.