РФ разбомбила детскую больницу в Мариуполе, разрушения колоссальные, число пострадавших неизвестно – горсовет

"Фашисты из России с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу в Мариуполе. Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", – сообщили в горсовете и обнародовали видео последствий удара.

Пресс-служба горсовета опубликовала еще одно видео с места происшествия, там видно как из здания выводят пострадавших.

"Армия России – фашисты!" – подчеркнули авторы сообщения.

Также они показали воронку от одной из бомб, сброшенных на больницу – ее глубина превышает рост человека.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать авиабомбами, "Градами" и бить из гаубиц по мирным жилым квартала.

Он подчеркнул, что, если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.

Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

8 марта заработал согласованный с Россией гуманитарный коридор в направлении Запорожье – Мариуполь, в город отправились грузовики с гуманитарной помощью и автобусы, на которых планировали эвакуировать жителей Мариуполя, но оккупанты его обстреляли. Сегодня "зеленый коридор" снова должен был открыться. Пока неизвестно, удалось ли из осажденного города вывезти людей.