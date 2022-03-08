Гендиректор "Метинвеста": Мы постоянно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но враг нам не дает коридора

Рыженков рассказал, что враг целенаправленно уничтожил подстанции, поэтому неделю назад город остался без света, воды и тепла и под непрерывными обстрелами. Гендиректор "Метинвеста" заявил, что блокадой Мариуполя Россия устраивает настоящий геноцид украинского народа.
"Мы постоянно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но пока наши машины не пропустили – коридора враг нам не дает. Но мы верим в то, что здравый смысл возобладает. Там тысячи детей, женщин и стариков, инвалидов, которые замерзают от холода и голода!" – заявил он.
Рыженков подчеркнул, что "Метинвест" продолжит оказывать помощь гражданам Украины, так как компания развернула гуманитарный фронт, а также помогает территориальной обороне Украины.
“Во всех городах Украины, где сохраняется относительное спокойствие, группа "Метинвест" подготовила почти 4 тыс. мест для тех, кто будет эвакуирован. Компания закупила еду, лекарства и все необходимое для первой помощи людям. Все бизнесы SCM объединились ради одного – помочь выжить людям в этой страшной войне", – заявил он.
Группа "Метинвест" выделила €10 млн на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины. На базе комбината "Запорожсталь" группы был создан гуманитарный координационный центр.
8 марта в 10.00 заработал согласованный с Россией гуманитарный коридор в направлении Запорожье – Мариуполь, но оккупанты начали его обстрел.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.