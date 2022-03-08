Гендиректор "Метинвеста": Мы постоянно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но враг нам не дает коридора

Юрий Рыженков: Мы верим в то, что здравый смысл возобладает. Там тысячи детей, женщин и стариков, инвалидов, которые замерзают от холода и голода! Фото: Метінвест / Facebook

Рыженков рассказал, что враг целенаправленно уничтожил подстанции, поэтому неделю назад город остался без света, воды и тепла и под непрерывными обстрелами. Гендиректор "Метинвеста" заявил, что блокадой Мариуполя Россия устраивает настоящий геноцид украинского народа.

"Мы постоянно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но пока наши машины не пропустили – коридора враг нам не дает. Но мы верим в то, что здравый смысл возобладает. Там тысячи детей, женщин и стариков, инвалидов, которые замерзают от холода и голода!" – заявил он.

Рыженков подчеркнул, что "Метинвест" продолжит оказывать помощь гражданам Украины, так как компания развернула гуманитарный фронт, а также помогает территориальной обороне Украины.

“Во всех городах Украины, где сохраняется относительное спокойствие, группа "Метинвест" подготовила почти 4 тыс. мест для тех, кто будет эвакуирован. Компания закупила еду, лекарства и все необходимое для первой помощи людям. Все бизнесы SCM объединились ради одного – помочь выжить людям в этой страшной войне", – заявил он.

Группа "Метинвест" выделила €10 млн на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины. На базе комбината "Запорожсталь" группы был создан гуманитарный координационный центр.

8 марта в 10.00 заработал согласованный с Россией гуманитарный коридор в направлении Запорожье – Мариуполь, но оккупанты начали его обстрел.