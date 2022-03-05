"Метинвест" опроверг информацию о захвате ММК имени Ильича

"Группа заявляет, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией", – говорится в сообщении компании.
Пресс-служба "Метинвеста" обратилась ко всем журналистам с просьбой перепроверять всю информацию у официальных источников.
Мариуполь уже 10-й день отражает наступление российских войск. Город регулярно обстреливают, гибнут мирные жители.
1 марта вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.
5 марта Россия и Украина при посредничестве Красного Креста договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области. Эвакуация людей планировалась по двум маршрутам, оба – в Запорожье.
Однако, по словам Верещук, оккупанты использовали режим прекращения огня для продвижения вперед, а вскоре нарушили договоренности и начали обстрел из тяжелого вооружения. Местные власти остановили эвакуацию.