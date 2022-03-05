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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" опроверг информацию о захвате ММК имени Ильича

Цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией, сообщили в компании
Цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией, сообщили в компании
Фото: gmk.center

Комбинаты группы "Метинвест" остаются под контролем Украины, никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Об этом в компании сообщили агентству "РБК-Украина".

"Группа заявляет, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией", – говорится в сообщении компании.

Пресс-служба "Метинвеста" обратилась ко всем журналистам с просьбой перепроверять всю информацию у официальных источников.

Контекст:

Мариуполь уже 10-й день отражает наступление российских войск. Город регулярно обстреливают, гибнут мирные жители.

1 марта вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.

5 марта Россия и Украина при посредничестве Красного Креста договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области. Эвакуация людей планировалась по двум маршрутам, оба – в Запорожье.

Однако, по словам Верещук, оккупанты использовали режим прекращения огня для продвижения вперед, а вскоре нарушили договоренности и начали обстрел из тяжелого вооружения. Местные власти остановили эвакуацию.

Теги: Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, ммк им. Ильича, война России против Украины
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