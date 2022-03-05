"Метинвест" опроверг информацию о захвате ММК имени Ильича

Цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией, сообщили в компании Фото: gmk.center

"Группа заявляет, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией", – говорится в сообщении компании.

Пресс-служба "Метинвеста" обратилась ко всем журналистам с просьбой перепроверять всю информацию у официальных источников.