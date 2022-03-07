Россия отказывается забирать своих военных, погибших в Украине – Верещук

Верещук: Зверства по отношению даже к своему народу нас, конечно, шокируют Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

"Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть погребенными по-человечески. Вместе с тем, Кабинетом Министров Украины был разработан и утвержден пошаговый порядок осуществления их передачи", – сказала она.

Вице-премьер считает, что Россия оставляет своих погибших на территории Украины для того, "чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной [президентом РФ] Владимиром Путиным войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще некоторое время".

"Такие зверства по отношению даже к своему народу нас, конечно, шокируют. Но не останавливают нашу армию. Мы на своей земле", – заявила Верещук.