"Агрессор обязательно заплатит за все!" Зеркаль озвучила основные требования Украины к России в Гааге

Украинская делегация в Гааге требует от России прекратить военные действия на территории Украины Фото: Lana Zerkal / Facebook

Зеркаль призвала оккупантов прекратить военные действия на территории Украины.

"Российская Федерация немедленно прекращает начатые 24 февраля 2022 года военные действия, заявленной целью которых является предотвращение или наказание геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что требования украинской стороны распространяются в том числе на "любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направиться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которых она оказывает влияние".

Украина также требует от России воздержания от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения.

Зеркаль добавила, что Украина обязательно выдвинет РФ требование о возмещении за нанесенный ущерб при вторжении.

"Вопрос репараций и компенсаций обязательно будет предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все", – подчеркнула она.

Ранее Зеркаль сообщила в Facebook, что "РФ отказалась от участия в слушаниях, но это не может остановить процесс".