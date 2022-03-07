В суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "после Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида".

"Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины", – отметили в МИД.

Указывается, что делегация Украины обратилась в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры предосторожности: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Слушания по делу Украина против РФ пройдут 7-го и 8 марта, указано в календаре мероприятий, опубликованном на сайте суда в Гааге.

На сайте ООН ведется трансляция слушания.