Залужный: На сколько бы километров враг ни продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет

Залужный: Мы точно знаем, за что и за кого воюем Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг деморализован и истощен. Его планы на блицкриг, смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены. Используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева. Стойкая оборона наших городов – Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя – и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг ни продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет", – подчеркнул Залужный.

По его словам, Воздушные силы и средства противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины наносят врагу существенные потери.

"Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления. Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль утрат усиливает нашу волю к победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах! Слава Украине!" – резюмировал Залужный.