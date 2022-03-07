"Растерянные маленькие ежики, бегают по кустам". Глава ОГА Ким сообщил, что ВСУ отбили у российских войск аэропорт в Николаеве

Он рассказал в 10.45 в Telegram, что военные РФ зашли на территорию аэропорта.

"Мы переходим в наступление. Засранцы зашли в аэропорт наш, николаевский. Все остальное поотбивали. Ну мы их и оттуда сейчас вып…здуем, и все будет хорошо", – отметил Ким.

Через час глава Николаевской ОГА добавил в Telegram, что "враги бегут, пятки сверкают", подчеркнув работу артиллерии.

"Добрый день, мы из Украины. Аэропорт наш, – заявил Ким в 14.15. – Мы выбили, устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш, это точка нужная. Сейчас мы их по округе, по лесам пособираем – тех, которые поразбегались, приведем в чувство. С других направлений отбились, там они меньшими силами заходили. Растерянные маленькие ежики – бегают по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем".