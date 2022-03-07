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Как выглядит Николаев после утреннего обстрела оккупантами. Фоторепортаж

Сегодня 09.49
Утром 7 марта оккупанты использовали реактивные системы залпового огня "Смерч" и обстреляли Николаев. В результате обстрела загорелось 21 здание, а часть города осталась без тепла. Результаты обстрелов опубликовала в Facebook Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Теги: Россия, Николаев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
 

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