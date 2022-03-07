Оккупанты обстреляли Николаев из систем залпового огня

"Суспільне Миколаїв" отмечает, что, по предварительной информации, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня "Смерч".

Видео с обстрелами публикует в Telegram и Госспецсвязи.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате обстрелов жилых кварталов и пригорода Николаева возникли пожары. Сейчас их тушат спасатели.

Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения, отмечает "Николаевоблтеплоэнерго". Приостановлена работа котельных по адресу:

улица Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);

улица Новозаводская, 48 (97 жилых домов);

улица Знаменская, 2 (29 жилых домов);

улица Космонавтов, 43 (инфекционная больница).

Сразу, как только это станет возможным, специалисты предприятия будут работать над восстановлением работы объектов и поставки тепловой энергии в дома.