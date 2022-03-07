Россия готовит провокации на юге Украины с участием насильно мобилизованных жителей ОРДЛО – Госпогранслужба

"По имеющейся информации, на Крымский полуостров вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, который мобилизован на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для осуществления провокаций в южных регионах Украины", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, но не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо".

"Кроме того, этих людей могут использовать, выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удалось сломить дух украинского населения", – говорится в сообщении.

Также провокации с многочисленными жертвами российское военно-политическое руководство может в ближайшее время устроить в восточных регионах Украины.

3 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупреждал, что Россия мобилизует жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы пустить их как "пушечное мясо" при штурме Киева и Одессы.