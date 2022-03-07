ГОРДОН
 
 
МИР

Netflix присоединяется к бойкоту России из-за войны в Украине

Новые пользователи из России больше не смогут регистрировать аккаунты в Netflix
Новые пользователи из России больше не смогут регистрировать аккаунты в Netflix
Фото: depositphotos.com

Стриминговая платформа Netflix прекращает свою деятельность в России. Это одна из крупнейших медиакомпаний, которая уходит с российского рынка после нападения на Украину, отмечает агентство Bloomberg.

Компания заявила, что новые клиенты не смогут зарегистрироваться и неясно, что произойдет с уже существующими российскими учетными записями. Как отмечает агентство, у сервиса более 1 млн клиентов в России.

Ранее Netflix заявлял, что отказывается транслировать российские новостные каналы, а также приостановил все проекты в России, включая производство четырех оригинальных российских сериалов.

Контекст:

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, множество компаний приняли решение приостановить свою работу в РФ. Их перечень опубликовало издание The Page.

Платежная система PayPal и площадка eBay объявили о приостановке работы в России, Webmoney – о запрете трансакций. Samsung pay и Paysera заблокировали свои сервисы, American Express прекратили работу с банками РФ.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, LEGO.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт.

Приостановили также прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, кино, война, война России против Украины, Netflix
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (52414)
2
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (49722)
3
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (23857)
4
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане? (16560)
5
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера (12842)
6
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (9956)
7
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица (9581)
8
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты (9050)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS