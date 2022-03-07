Netflix присоединяется к бойкоту России из-за войны в Украине

Новые пользователи из России больше не смогут регистрировать аккаунты в Netflix Фото: depositphotos.com

Компания заявила, что новые клиенты не смогут зарегистрироваться и неясно, что произойдет с уже существующими российскими учетными записями. Как отмечает агентство, у сервиса более 1 млн клиентов в России.

Ранее Netflix заявлял, что отказывается транслировать российские новостные каналы, а также приостановил все проекты в России, включая производство четырех оригинальных российских сериалов.