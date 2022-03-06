Кулеба: 113 компаний-гигантов уже ушли с российского рынка, и это только начало

"Сегодня для российских самолетов закрыто авиапространство 38 стран, спортивные организации продолжают исключать страну-агрессора и отменяют соревнования. Компании и бренды продолжают покидать Россию, их уже сотни. Продолжается полномасштабная депутинизация мира, исключение россиян со всех международных форматов и площадок", – отметил министр.
Кулеба подчеркнул, что не везде эта работа проходит легко и необходимо давление, в том числе и публичное. Однако все эти процессы приобрели систематический характер, и хоть искоренять путинизм из мира сложно, но уже достигнуто многое.
"Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая международная изоляция, отлучение от цивилизованного мира и блокада. По состоянию на сегодня 113 компаний-гигантов уже вышли с российского рынка. Всего уже 213 больших компаний полностью или частично прекратили сотрудничество с российскими компаниями", – добавил он.
Глава МИД Украины напомнил, что вчера Visa и Mastercard объявили об остановке работы в России, но отметил, что остались некоторые лазейки для продолжения сотрудничества этих платежных систем со страной-агрессором. Поэтому нужно продолжать давление на Visa и Mastercard для полного прекращения связей с РФ.
После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, множество компаний приняли решение приостановить свою работу в РФ. Их перечень опубликовало издание The Page.
Платежная система PayPal и площадка eBay объявили о приостановке работы в России, Webmoney – о запрете трансакций. Samsung pay и Paysera заблокировали свои сервисы, American Express прекратили работу с банками РФ.
Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.
Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, LEGO.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт.
Приостановили также прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.