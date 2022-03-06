Кулеба: 113 компаний-гигантов уже ушли с российского рынка, и это только начало

Кулеба: Это только начало страданий и болезненных потерь для России Фото: EPA

"Сегодня для российских самолетов закрыто авиапространство 38 стран, спортивные организации продолжают исключать страну-агрессора и отменяют соревнования. Компании и бренды продолжают покидать Россию, их уже сотни. Продолжается полномасштабная депутинизация мира, исключение россиян со всех международных форматов и площадок", – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что не везде эта работа проходит легко и необходимо давление, в том числе и публичное. Однако все эти процессы приобрели систематический характер, и хоть искоренять путинизм из мира сложно, но уже достигнуто многое.

"Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая международная изоляция, отлучение от цивилизованного мира и блокада. По состоянию на сегодня 113 компаний-гигантов уже вышли с российского рынка. Всего уже 213 больших компаний полностью или частично прекратили сотрудничество с российскими компаниями", – добавил он.

Глава МИД Украины напомнил, что вчера Visa и Mastercard объявили об остановке работы в России, но отметил, что остались некоторые лазейки для продолжения сотрудничества этих платежных систем со страной-агрессором. Поэтому нужно продолжать давление на Visa и Mastercard для полного прекращения связей с РФ.