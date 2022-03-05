Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Россию покидают самые известные модные бренды

Louis Vuitton и десятки других модных домов временно закрыли свои магазины в РФ Фото: depositphotos.com

4 марта группа компаний Kering сообщила в Twitter, что приостанавливает работу своих магазинов в РФ. В эту группу входят Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, JeanRichard, Qeelin, Pomellato, Dodo, Ulysse Nardin, Lindberg.

"В связи с растущими опасениями относительно текущей ситуации в Европе Kering временно закрывает в России магазины своих домов, которыми группа управляет непосредственно в стране", – говорится в сообщении.

Due to growing concerns regarding the current situation in Europe, Kering is temporarily closing its stores in Russia for its Houses that the Group operates directly in the country. pic.twitter.com/MrbCiHRc9N — Kering (@KeringGroup) March 4, 2022

Приостановила продажи в России и шведская розничная сеть по торговле одеждой H&M, о чем она объявила в Instagram. Как отмечает Reuters, Россия была шестым по величине рынком для H&M с 4% продаж группы в четвертом квартале 2021 года. Количество магазинов группы в России составляет около 170.

Фото: hm / Instagram



Также группа компаний LVMH приняла решение временно закрыть свои 124 магазина в России, сообщил Reuters представитель группы. В LVMH входят бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet.

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho, также решила уйти из России, пишет издание El Mundo. Издание отмечает, что в РФ находится 502 магазина этой компании, из них 86 – Zara.

Австрийская ювелирная компания Swarovski приостановила онлайн-продажи в РФ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского представительства компании.

Скриншот: swarovski.com