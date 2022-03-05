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Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Россию покидают самые известные модные бренды

Louis Vuitton и десятки других модных домов временно закрыли свои магазины в РФ
Louis Vuitton и десятки других модных домов временно закрыли свои магазины в РФ
Фото: depositphotos.com

Самые популярные мировые фешен-бренды постепенно уходят с российского рынка из-за военного вторжения РФ в Украину. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

4 марта группа компаний Kering сообщила в Twitter, что приостанавливает работу своих магазинов в РФ. В эту группу входят Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, JeanRichard, Qeelin, Pomellato, Dodo, Ulysse Nardin, Lindberg.

"В связи с растущими опасениями относительно текущей ситуации в Европе Kering временно закрывает в России магазины своих домов, которыми группа управляет непосредственно в стране", – говорится в сообщении.

Приостановила продажи в России и шведская розничная сеть по торговле одеждой H&M, о чем она объявила в Instagram. Как отмечает Reuters, Россия была шестым по величине рынком для H&M с 4% продаж группы в четвертом квартале 2021 года. Количество магазинов группы в России составляет около 170.

Фото: hm / Instagram
Фото: hm / Instagram

Также группа компаний LVMH приняла решение временно закрыть свои 124 магазина в России, сообщил Reuters представитель группы. В LVMH входят бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet.

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho, также решила уйти из России, пишет издание El Mundo. Издание отмечает, что в РФ находится 502 магазина этой компании, из них 86 – Zara.

Австрийская ювелирная компания Swarovski приостановила онлайн-продажи в РФ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского представительства компании.

Скриншот: swarovski.com
Скриншот: swarovski.com

Контекст:

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, множество компаний приняли решение приостановить свою работу в РФ. Их перечень опубликовало издание The Page.

Платежная система PayPal и площадка eBay объявили о приостановке работы в России. Visa объявила о прекращение производства карт, Webmoney – о запрете трансакций, Mastercard – о приостановке производства карт, отключении нескольких банков. Samsung pay и Paysera заблокировали свои сервисы, American Express прекратили работу с банками РФ.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, LEGO.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт.

Приостановили также прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, мода, война России против Украины, бренд, H&M, Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton, LVMH, Brioni, Swarovski
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