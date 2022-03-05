Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Кулеба призвал "всех сознательных людей во всем мире" потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией Фото: EPA

Bloomberg написало 4 марта, что Shell, несмотря на массовый отказ других компаний от российских энергоресурсов из-за военного вторжения РФ в Украину, приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой в $28,50 за баррель.

Отмечается, что партию продал международный нефтетрейдер Trafigura Group, а сделка включала также доставку.

"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", – написал Кулеба 5 марта.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Из-за акта военной агрессии РФ против Украины Shell 28 февраля объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".