Зеленский: Мы не простим расстрелы безоружных людей. И Бог не простит. И вместо Прощенного будет Судный день

Президент вспомнил, что сегодня, 6 марта, – Прощенное воскресенье, но сегодня много кто не упомянул об этом дне.

"Не вспомнил обязательные слова: "Прости меня". И обязательный ответ: "Бог простит, и я прощаю". Кажется, эти слова утратили сегодня смысл... Мы не простим расстрелянные жилые дома. Не простим ракету, которую наша противовоздушная оборона сбила сегодня над Охматдетом. И еще больше пятисот других таких ракет, ударивших по нашей земле. По Украине. По нашим людям. Детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей. Разрушение нашей инфраструктуры", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы не простят сотни и сотни жертв, тысячи и тысячи страданий.

"И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощенного будет Судный день. Я уверен в этом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российским военным мало того, что они уже наделали – разрушенных судеб, искалеченных жизней – на завтра Россия официально анонсировала обстрелы украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Большинство из них, подчеркнул президент, построены в городах, там работают тысячи человек, и сотни тысяч – живут рядом.

"Это убийство. Сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира. Ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов: они анонсируют запланированные зверства. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что хотя бы завтра мировые лидеры отреагируют на это.



"Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Точно знаем, как последуют приказы по вертикали командования. Мы все знаем. И не простим ничего. Вас ждет Трибунал. И суд Божий, если попытаетесь скрыться", – пообещал Зеленский.

Он отметил, что в России "не увидели, что мир действительно решителен, действительно стремится остановить эту войну".

"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада, применяемых против России санкций – недостаточно", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, как много говорилось и давалось обещаний о гуманитарных коридорах, возможности для людей выйти из городов, куда пришла Россия.

"Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые. Сегодня в Ирпене была убита семья. Мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге. Как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись. Целая семья.

Сколько таких семей в Украине погибли! Мы не простим. Мы не забудем. Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. На нашей земле. Найдем каждую сволочь. Которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Запускала ракеты. Которая приказывала и нажимала на "пуск". Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы", – пообещал президент.