Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

В заявлении российского ведомства говорится, что удары по предприятиям ОПК высокоточным оружием будут наносить "в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины".

"Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам", – говорится в сообщении.