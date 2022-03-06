"Хер им, а не "Херсонскую народную республику". Во многих городах Херсонской области прошли проукраинские митинги, в Новой Каховке оккупанты открыли огонь

Уже не первый проукраинский митинг состоялся в 300-тысячном Херсоне. Как сообщил в Facebook главный режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк, на акцию собралось около 1 тыс. человек. Они скандировали: "Геть російських окупантів", "Русский военный корабль, иди на х...й", "Ганьба!".
Павлюк рассказал, что в городе проблемы со связью, работает только мобильный оператор lifecell, поэтому жителям координироваться очень сложно.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как во время митинга в центра города проезжает колонна российской военной техники, а ей вслед кричат: "Ганьба!"
Издание "Новости Херсона" сообщило, что в акции в Новой Каховке (население – около 45 тыс. человек) приняли участие "тысячи жителей". Она началась на площади возле кинотеатра "Юность", затем митингующие прошли к зданию городского совета.
Как видно на стриме, который в YouTube вел один из участников акции, у многих были украинские флаги. Они скандировали: "Украина", "Слава Україні! Героям слава!", "Путин – х..йло", кричалку времен Оранжевой революции "Разом нас багато, нас не подолати", "Нова Каховка – це Україна", "Русский военный корабль, иди на х...й".
Над зданием горсовета сейчас развевается два флага – украинский и российский.
"Пришли на главную площадь нашу, где висит российский флаг. Сейчас будем его снимать. Это что, не оккупация, бл...дь?" – возмущается стример.
Издание "Нова Каховка.City" сообщило, что митингующие требовали от российских военнослужащих, которые находились возле горсовета, снять российский флаг, в здание зашло несколько переговорщиков, но в итоге им сказали, что флаг не снимут, поскольку для этого нужен приказ начальника военной комендатуры, а его нет.
Против митингующих на площади оккупанты применили светошумовые гранаты, травматическое оружие и слезоточивый газ. По предварительной информации, ранения получили пять человек.
Телеканал "Настоящее время" опубликовал видео в Twitter, на котором видно, как оккупанты пытаются разогнать митинг, стреляя в воздух, но люди не расходятся и продолжают скандировать: "Домой!" На видео слышно, что местные жители пытаются убедить оккупантов покинуть город: "Уже никто не боится. Мы первые два дня боялись, а теперь не боимся", "Пацаны, почему вы приехали сюда? Идите к себе домой", "Вы слишком много детей убили", "Пацаны, у вас что, в России все хорошо? Идите в России порядки наводите, у вас, бл...дь, Гитлер у власти", "Давайте, у...бывайте отсюда!".
– Вы слишком много детей убили— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 6, 2022
– Идите в России порядки наводите, у вас, б***, Гитлер у власти
– Ради чего вы жизни отдаете? Ваш царь на вас насрал
В Новой Каховке жители устроили массовый протест перед российскими военными. Последние начали стрелять и взрывать шумовые гранаты pic.twitter.com/Gua0zapGzC
Несколько тысяч человек собралось на митинг и в 35-тысячной Каховке, свидетельствуют фото и видео, которые местные жители публикуют в соцсетях.
"Каховка – это Украина! Ни разу не видел такого количества людей в центре города!" – написал в Facebook местный журналист Олег Батурин, отметив, что оккупанты пытались помешать митингу и полдня блокировали мобильную связь.
На стримах слышно, что на митинге включали украинский гимн, участники акции скандировали: "Слава Україні! Героям слава", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Україна понад усе", "Каховка – це Україна".
Один из выступающих сказал, что никакие планы оккупантов о создании "Херсонской народной республики" или присоединении региона к оккупированному Крыму не осуществятся.
"Хер им, а не "Херсонскую народную республику", – заявил он под аплодисменты собравшихся.
В Геническе (население – 19 тыс.), по оценке местного жителя, на митинг вышло не менее 1 тыс. человек. У многих были украинские флаги.
Они скандировали: "НАТО, закрой небо", "Україна понад усе", "Русский военный корабль, иди на х...й", "Русские, домой!".
Также проукраинские митинги состоялись в Таврийске, Новоалексеевке, Каланчаке.
"Сегодняшние митинги в Геническе, Новоалексеевке, Таврийске, Каховке, Новой Каховке, Херсоне, других населенных пунктах Херсонской области показали, что люди не боятся российских оккупантов. Даже наоборот – сами эти инфузории боятся наших людей. Именно поэтому в Новой Каховке они использовали против них светошумовые гранаты, травматическое оружие, слезоточивый газ", – написал Батурин.
После захвата некоторых населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях местные жители регулярно выходят на проукраинские акции и призывают оккупантов ехать домой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев выходить на площади и выгонять оккупантов "из наших городов и с нашей земли". "Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь просто невозможна – только рабство, только на коленях", – сказал президент. Он также призвал жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей бороться за свои права, за свою свободу и за Украину. "Донбасс, сейчас самое время", – сказал глава государства.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.