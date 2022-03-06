"Хер им, а не "Херсонскую народную республику". Во многих городах Херсонской области прошли проукраинские митинги, в Новой Каховке оккупанты открыли огонь

Уже не первый проукраинский митинг состоялся в 300-тысячном Херсоне. Как сообщил в Facebook главный режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк, на акцию собралось около 1 тыс. человек. Они скандировали: "Геть російських окупантів", "Русский военный корабль, иди на х...й", "Ганьба!".

Павлюк рассказал, что в городе проблемы со связью, работает только мобильный оператор lifecell, поэтому жителям координироваться очень сложно.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как во время митинга в центра города проезжает колонна российской военной техники, а ей вслед кричат: "Ганьба!"

Издание "Новости Херсона" сообщило, что в акции в Новой Каховке (население – около 45 тыс. человек) приняли участие "тысячи жителей". Она началась на площади возле кинотеатра "Юность", затем митингующие прошли к зданию городского совета.

Как видно на стриме, который в YouTube вел один из участников акции, у многих были украинские флаги. Они скандировали: "Украина", "Слава Україні! Героям слава!", "Путин – х..йло", кричалку времен Оранжевой революции "Разом нас багато, нас не подолати", "Нова Каховка – це Україна", "Русский военный корабль, иди на х...й".

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Видео: Ново Каховский / YouTube

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Видео: НикВести HD / YouTube

Над зданием горсовета сейчас развевается два флага – украинский и российский.

"Пришли на главную площадь нашу, где висит российский флаг. Сейчас будем его снимать. Это что, не оккупация, бл...дь?" – возмущается стример.

Скриншот: Ново Каховский / YouTube

Издание "Нова Каховка.City" сообщило, что митингующие требовали от российских военнослужащих, которые находились возле горсовета, снять российский флаг, в здание зашло несколько переговорщиков, но в итоге им сказали, что флаг не снимут, поскольку для этого нужен приказ начальника военной комендатуры, а его нет.

Против митингующих на площади оккупанты применили светошумовые гранаты, травматическое оружие и слезоточивый газ. По предварительной информации, ранения получили пять человек.

Телеканал "Настоящее время" опубликовал видео в Twitter, на котором видно, как оккупанты пытаются разогнать митинг, стреляя в воздух, но люди не расходятся и продолжают скандировать: "Домой!" На видео слышно, что местные жители пытаются убедить оккупантов покинуть город: "Уже никто не боится. Мы первые два дня боялись, а теперь не боимся", "Пацаны, почему вы приехали сюда? Идите к себе домой", "Вы слишком много детей убили", "Пацаны, у вас что, в России все хорошо? Идите в России порядки наводите, у вас, бл...дь, Гитлер у власти", "Давайте, у...бывайте отсюда!".

– Вы слишком много детей убили

– Идите в России порядки наводите, у вас, б***, Гитлер у власти

– Ради чего вы жизни отдаете? Ваш царь на вас насрал



В Новой Каховке жители устроили массовый протест перед российскими военными. Последние начали стрелять и взрывать шумовые гранаты pic.twitter.com/Gua0zapGzC — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 6, 2022

Несколько тысяч человек собралось на митинг и в 35-тысячной Каховке, свидетельствуют фото и видео, которые местные жители публикуют в соцсетях.

"Каховка – это Украина! Ни разу не видел такого количества людей в центре города!" – написал в Facebook местный журналист Олег Батурин, отметив, что оккупанты пытались помешать митингу и полдня блокировали мобильную связь.

На стримах слышно, что на митинге включали украинский гимн, участники акции скандировали: "Слава Україні! Героям слава", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Україна понад усе", "Каховка – це Україна".

Один из выступающих сказал, что никакие планы оккупантов о создании "Херсонской народной республики" или присоединении региона к оккупированному Крыму не осуществятся.

"Хер им, а не "Херсонскую народную республику", – заявил он под аплодисменты собравшихся.

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Видео: AGRORAZBOR / YouTube

В Геническе (население – 19 тыс.), по оценке местного жителя, на митинг вышло не менее 1 тыс. человек. У многих были украинские флаги.

Они скандировали: "НАТО, закрой небо", "Україна понад усе", "Русский военный корабль, иди на х...й", "Русские, домой!".

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Видео: NIKOLAEVEC / YouTube

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Видео: Телеканал ATR / YouTube

Также проукраинские митинги состоялись в Таврийске, Новоалексеевке, Каланчаке.

"Сегодняшние митинги в Геническе, Новоалексеевке, Таврийске, Каховке, Новой Каховке, Херсоне, других населенных пунктах Херсонской области показали, что люди не боятся российских оккупантов. Даже наоборот – сами эти инфузории боятся наших людей. Именно поэтому в Новой Каховке они использовали против них светошумовые гранаты, травматическое оружие, слезоточивый газ", – написал Батурин.

После захвата некоторых населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях местные жители регулярно выходят на проукраинские акции и призывают оккупантов ехать домой.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев выходить на площади и выгонять оккупантов "из наших городов и с нашей земли". "Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь просто невозможна – только рабство, только на коленях", – сказал президент. Он также призвал жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей бороться за свои права, за свою свободу и за Украину. "Донбасс, сейчас самое время", – сказал глава государства.