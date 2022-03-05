Тысячи жителей Херсона вышли на митинг против оккупантов, войска РФ стреляли в воздух, а потом покинули центр города. Видео

На митинг, по оценке МВД, вышло не менее 2 тыс. человек Фото: Суспільне Херсон / Telegram

"Люди, не бойтесь! Собирайтесь вместе, выходите на улицы и площади временно оккупированных городов, требуйте от оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожженной техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами!" – обратился он к украинцам.

Митингующие пришли с флагами Украины, кричали "Одна-єдина соборна Україна", "Херсон – це Україна", "Україна – понад усе" и другие патриотические лозунги.

Позже Геращенко сообщил, что на акцию собралось более 2 тыс. человек.

Общественное отмечает, что российские оккупанты открыли предупредительный огонь, но это не остановило горожан. "Люди идут и идут на площадь со всех микрорайонов города. Они заполонили почти всю площадь", – сообщал вещатель в 10.48.

В сети публикуют видео происходящего на центральной площади Херсона.

Сегодня там были и украинские флаги, и государственный гимн.

Потом в сети появилось видео, на котором видно, как российский БТР уезжает из центра Херсона с украинским флагом. Общественное пишет, что мужчина с государственным флагом на БТР – украинский полицейский, он запрыгнул на бронетехнику, когда оккупанты покидали центр города.

Российские войска покинули центр Херсона, подчеркивается в сообщении.