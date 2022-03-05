ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тысячи жителей Херсона вышли на митинг против оккупантов, войска РФ стреляли в воздух, а потом покинули центр города. Видео

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На митинг, по оценке МВД, вышло не менее 2 тыс. человек
На митинг, по оценке МВД, вышло не менее 2 тыс. человек
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

5 марта на центральной площади Херсона – площади Свободы – прошел стихийный митинг против российских оккупантов, люди начали собираться там с утра, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и опубликовал видео.

юди, не бойтесь! Собирайтесь вместе, выходите на улицы и площади временно оккупированных городов, требуйте от оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожженной техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами!" – обратился он к украинцам.

Митингующие пришли с флагами Украины, кричали "Одна-єдина соборна Україна", "Херсон – це Україна", "Україна – понад усе" и другие патриотические лозунги.

Позже Геращенко сообщил, что на акцию собралось более 2 тыс. человек.

Общественное отмечает, что российские оккупанты открыли предупредительный огонь, но это не остановило горожан. "Люди идут и идут на площадь со всех микрорайонов города. Они заполонили почти всю площадь", – сообщал вещатель в 10.48.

В сети публикуют видео происходящего на центральной площади Херсона.

Сегодня там были и украинские флаги, и государственный гимн.

https://www.facebook.com/100018697295004/videos/337470205002646/

Потом в сети появилось видео, на котором видно, как российский БТР уезжает из центра Херсона с украинским флагом. Общественное пишет, что мужчина с государственным флагом на БТР – украинский полицейский, он запрыгнул на бронетехнику, когда оккупанты покидали центр города.

Российские войска покинули центр Херсона, подчеркивается в сообщении.

Контекст:

Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.

2 марта жители Херсона отобрали у российских оккупационных войск флаги Украины, которые те сняли, войдя в город.

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН" вечером 3 марта, что ситуация в городе сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.

"Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи", – заявил он в Telegram.

4 марта в Херсоне отказались принимать "гуманитарную помощь" от российских захватчиков. Горожане вышли на митинг с украинскими флагами. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли "помощь" от оккупантов. Украинский режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что "привезли бл...дскую гуманитарку и сейчас ее увозят". Павлюк анонсирован митинг на сегодня на 10.00.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, митинг, акции, война России против Украины
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