Тысячи жителей Херсона вышли на митинг против оккупантов, войска РФ стреляли в воздух, а потом покинули центр города. Видео

"Люди, не бойтесь! Собирайтесь вместе, выходите на улицы и площади временно оккупированных городов, требуйте от оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожженной техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами!" – обратился он к украинцам.
Митингующие пришли с флагами Украины, кричали "Одна-єдина соборна Україна", "Херсон – це Україна", "Україна – понад усе" и другие патриотические лозунги.
Позже Геращенко сообщил, что на акцию собралось более 2 тыс. человек.
Общественное отмечает, что российские оккупанты открыли предупредительный огонь, но это не остановило горожан. "Люди идут и идут на площадь со всех микрорайонов города. Они заполонили почти всю площадь", – сообщал вещатель в 10.48.
В сети публикуют видео происходящего на центральной площади Херсона.
Сегодня там были и украинские флаги, и государственный гимн.
Потом в сети появилось видео, на котором видно, как российский БТР уезжает из центра Херсона с украинским флагом. Общественное пишет, что мужчина с государственным флагом на БТР – украинский полицейский, он запрыгнул на бронетехнику, когда оккупанты покидали центр города.
Российские войска покинули центр Херсона, подчеркивается в сообщении.
Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.
2 марта жители Херсона отобрали у российских оккупационных войск флаги Украины, которые те сняли, войдя в город.
Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН" вечером 3 марта, что ситуация в городе сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.
4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.
"Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи", – заявил он в Telegram.
4 марта в Херсоне отказались принимать "гуманитарную помощь" от российских захватчиков. Горожане вышли на митинг с украинскими флагами. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли "помощь" от оккупантов. Украинский режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что "привезли бл...дскую гуманитарку и сейчас ее увозят". Павлюк анонсирован митинг на сегодня на 10.00.