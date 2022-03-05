Оккупированный Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской "гуманитарки"

На опубликованном Госспецсвязи видео украинцы стоят с государственными флагами и скандируют: "Украина – превыше всего".

PRO.berdiansk отмечает, что с утра 5 марта в разных районах Бердянска появились авто с "гуманитаркой" от оккупантов. Некоторые жители выстроились в очереди за едой, но большинство бердянцев вышли на митинги.

Журналисты пишут, что митинг проводят на площади Единства, а также на улице Северной возле супермаркета АТБ.

Фото: pro.berdiansk.biz