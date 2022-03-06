РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы, на ЗАЭС размещено 500 военных – "Энергоатом"

"Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения на территорию, имеют ограждение, все средства контроля и фиксации проникновения по периметру. Конечно, захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1 тыс. захватчиков находятся в городе Энергодар", – сказал Котин.
По словам главы "Энергоатома", на сегодняшний день персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем российских военных, есть военный начальник, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. В настоящее время персонал атомной станции занимается устранением последствий обстрелов со стороны РФ.
"Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы, чтобы выбить их с объектов, недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе”, – сказал Котин.
Сегодня на четырех украинских атомных станциях работает восемь энергоблоков, в том числе два – на ЗАЭС. Еще один энергоблок на ЗАЭС находится в плановом ремонте, три других – переведены в холодное состояние.
По словам Котина, на ЗАЭС находится очень много ядерного материала – в каждом энергоблоке и в хранилище отработанного ядерного топлива. "Любые действия могут привести к тому, что этот ядерный материал будет выходить в воздух. После чего последствия могут быть непредсказуемы", – подчеркнул Котин.
26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что россияне контролируют станцию частично.
В МВД потом проинформировали: ситуация в Энергодаре меняется динамично, по состоянию на день 4 марта россияне контролировали периметр ЗАЭС, управление станцией было под контролем Украины.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.