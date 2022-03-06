РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы, на ЗАЭС размещено 500 военных – "Энергоатом"

"Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения на территорию, имеют ограждение, все средства контроля и фиксации проникновения по периметру. Конечно, захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1 тыс. захватчиков находятся в городе Энергодар", – сказал Котин.

По словам главы "Энергоатома", на сегодняшний день персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем российских военных, есть военный начальник, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. В настоящее время персонал атомной станции занимается устранением последствий обстрелов со стороны РФ.

"Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы, чтобы выбить их с объектов, недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе”, – сказал Котин.

Сегодня на четырех украинских атомных станциях работает восемь энергоблоков, в том числе два – на ЗАЭС. Еще один энергоблок на ЗАЭС находится в плановом ремонте, три других – переведены в холодное состояние.

По словам Котина, на ЗАЭС находится очень много ядерного материала – в каждом энергоблоке и в хранилище отработанного ядерного топлива. "Любые действия могут привести к тому, что этот ядерный материал будет выходить в воздух. После чего последствия могут быть непредсказуемы", – подчеркнул Котин.