Россия придумала новое оправдание для войны и захвата украинских АЭС: якобы Киев создавал "грязную" бомбу

Российская пропаганда утверждает, что добровольно отказавшись от ядерного арсенала, Украина снова занялась разработкой ядерного оружия Фото: EPA

Российская пропаганда утверждает, что Украина начала научно-исследовательские работы "с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия" сразу после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году и активизировала эти работы в 2014 году.

"НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа", – утверждает "источник".

Пропагандисты заявляют, что разработка ядерного оружия велась в районе Чернобыльской АЭС, чтобы радиационный фон "скрывал проведение таких работ", а на Запорожской АЭС якобы хранилась "определенная документация" о проекте.