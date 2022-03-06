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Россия придумала новое оправдание для войны и захвата украинских АЭС: якобы Киев создавал "грязную" бомбу

Российская пропаганда утверждает, что добровольно отказавшись от ядерного арсенала, Украина снова занялась разработкой ядерного оружия
Российская пропаганда утверждает, что добровольно отказавшись от ядерного арсенала, Украина снова занялась разработкой ядерного оружия
Фото: EPA

Три крупнейших пропагандистских агентства России – ТАСС, "РИА Новости" и "Интерфакс" – утром 6 марта опубликовали материал о том, что Украина якобы пыталась создать ядерное оружие. "Медуза" отмечает, что новости со ссылкой на "осведомленный источник" были опубликованы в одно и то же время с одинаковыми формулировками.

Российская пропаганда утверждает, что Украина начала научно-исследовательские работы "с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия" сразу после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году и активизировала эти работы в 2014 году.

"НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа", – утверждает "источник".

Пропагандисты заявляют, что разработка ядерного оружия велась в районе Чернобыльской АЭС, чтобы радиационный фон "скрывал проведение таких работ", а на Запорожской АЭС якобы хранилась "определенная документация" о проекте.

Контекст:

Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. В обмен США, Великобритания, Франция и Россия предоставили Украине гарантии безопасности и обязались не нападать на страну. 

РФ нарушила условия договора в 2014 году, оккупировав Автономную Республику Крым и начав войну на Донбассе.

После вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года, российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС, а также обстреляли и взяли под контроль периметр Запорожской АЭС.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Чернобыльская АЭС, российская пропаганда, АЭС, вторжение, Запорожская АЭС, российская агрессия, Чернобыль, война России против Украины
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