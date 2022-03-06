Россия придумала новое оправдание для войны и захвата украинских АЭС: якобы Киев создавал "грязную" бомбу

Российская пропаганда утверждает, что Украина начала научно-исследовательские работы "с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия" сразу после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году и активизировала эти работы в 2014 году.
"НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа", – утверждает "источник".
Пропагандисты заявляют, что разработка ядерного оружия велась в районе Чернобыльской АЭС, чтобы радиационный фон "скрывал проведение таких работ", а на Запорожской АЭС якобы хранилась "определенная документация" о проекте.
Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. В обмен США, Великобритания, Франция и Россия предоставили Украине гарантии безопасности и обязались не нападать на страну.
РФ нарушила условия договора в 2014 году, оккупировав Автономную Республику Крым и начав войну на Донбассе.
После вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года, российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС, а также обстреляли и взяли под контроль периметр Запорожской АЭС.