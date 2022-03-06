Разрушены дома, есть погибший и пострадавшие. Оккупанты РФ нанесли ракетные удары по Коростеню и Овручу

"В результате ракетного удара по частному сектору в Овруче разрушены 30 частных жилых домов, из них пять – полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и две единицы техники", – сообщили в пресс-центре.

В результате удара в Коростене есть погибший и травмированные, отметили в ГСЧС.

"В результате ракетного удара по частному сектору в Коростене погиб один человек и двое травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасены пять детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 11 человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.