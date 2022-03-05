"Энергоатом" показал, как выглядит админкорпус АЭС в Энергодаре после атаки россиян. Фоторепортаж
Фото: Енергоатом / Telegram
Фото: Енергоатом / Telegram
Фото: Енергоатом / Telegram
Фото: Енергоатом / Telegram
Фото: Енергоатом / Telegram
Фото: Енергоатом / Telegram
5 марта пресс-служба национальной компании "Энергоатом" обнародовала фотографии административного корпуса Запорожской атомной электростанции (Энергодар), разрушенного в результате атаки российских оккупационных войск. 4 марта после атаки оккупантов и пожара периметр ЗАЭС был под контролем россиян
, управление станцией контролировала Украина. 5 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух сказал
, что российских войск нет в Энергодаре. Мэр города Дмитрий Орлов опроверг
его слова. "В настоящее время они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", – написал он.