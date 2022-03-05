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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица в ООН: Остановить российских убийц и террористов – обязанность международного сообщества

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Кислица: Россия в ярости от того, что украинские люди продолжает яростно бороться за свою свободу
Кислица: Россия в ярости от того, что украинские люди продолжает яростно бороться за свою свободу
Скриншот: Организация Объединенных Наций / YouTube

Международное сообщество должно адекватно реагировать на действия Российской Федерации в Украине, которые могут привести к беспрецедентной ядерной катастрофе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 4 марта на сессии Генассамблеи ООН, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

"Каждый день предоставляет нам новые и новые доказательства того, что не только Украина находится под атакой России. Это и Европа, и весь мир, и человечество, и, наконец, это будущее следующих поколений. Похоже, Россия в ярости от того, что ее планы по быстрому вторжению Украины уже провалились. Россия в ярости от того, что украинские люди продолжает яростно бороться за свою свободу. Россия в ярости из-за всемирной солидарности с Украиной", – отметил Кислица.

По словам постпреда Украины в ООН, в отместку Россия прибегла к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

"Россия даже не пытается их скрыть. Жилые кварталы украинских городов и сел по всей стране уничтожаются российскими бомбами, снарядами и ракетами. Мирные жители погибают, критическая инфраструктура полностью разрушается. Только вчера российская воздушная атака убила 47 мирных жителей города Чернигова, включая детей. Но этого недостаточно для России, или тероРоссии. Потому что вчера они совершили акт ядерного терроризма при обстреле и захвате Запорожской АЭС в Энергодаре", – заявил он.

Кислица проинформировал Совбез, что на сегодняшний день первый блок выключен. Повреждено его главное здание. второй и третий энергоблоки отключены от электросети, проводится охлаждение атомных установок. Четвертый блок работает с мощностью 690 МВт. Пятый и шестой блоки охлаждаются.

Международное сообщество, подчеркнул Кислица, должно адекватно реагировать на действия Российской Федерации, которые могут привести к беспрецедентной ядерной катастрофе. Все российские войска должны быть выведены с территории АЭС, подчеркнул он.

"Остановить российских убийц и террористов – это уже общий долг международного сообщества. Остановить путем закрытия неба над Украиной. Остановить путем обеспечения Украине безопасности и гуманитарной помощи. Остановить путем изгнания России из международных институтов, поскольку она не заслуживает того, чтобы быть среди цивилизованных и ответственных наций", – подытожил Кислица.

Контекст:

26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что россияне контролируют станцию частично.

В МВД потом проинформировали: ситуация в Энергодаре меняется динамично, по состоянию на день 4 марта россияне контролировали периметр ЗАЭС, управление станцией было под контролем Украины.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, АЭС, Сергей Кислица, Запорожская АЭС, ЧАЭС, война России против Украины
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