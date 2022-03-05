Кислица в ООН: Остановить российских убийц и террористов – обязанность международного сообщества

Кислица: Россия в ярости от того, что украинские люди продолжает яростно бороться за свою свободу Скриншот: Организация Объединенных Наций / YouTube

"Каждый день предоставляет нам новые и новые доказательства того, что не только Украина находится под атакой России. Это и Европа, и весь мир, и человечество, и, наконец, это будущее следующих поколений. Похоже, Россия в ярости от того, что ее планы по быстрому вторжению Украины уже провалились. Россия в ярости от того, что украинские люди продолжает яростно бороться за свою свободу. Россия в ярости из-за всемирной солидарности с Украиной", – отметил Кислица.

По словам постпреда Украины в ООН, в отместку Россия прибегла к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

"Россия даже не пытается их скрыть. Жилые кварталы украинских городов и сел по всей стране уничтожаются российскими бомбами, снарядами и ракетами. Мирные жители погибают, критическая инфраструктура полностью разрушается. Только вчера российская воздушная атака убила 47 мирных жителей города Чернигова, включая детей. Но этого недостаточно для России, или тероРоссии. Потому что вчера они совершили акт ядерного терроризма при обстреле и захвате Запорожской АЭС в Энергодаре", – заявил он.

Кислица проинформировал Совбез, что на сегодняшний день первый блок выключен. Повреждено его главное здание. второй и третий энергоблоки отключены от электросети, проводится охлаждение атомных установок. Четвертый блок работает с мощностью 690 МВт. Пятый и шестой блоки охлаждаются.

Международное сообщество, подчеркнул Кислица, должно адекватно реагировать на действия Российской Федерации, которые могут привести к беспрецедентной ядерной катастрофе. Все российские войска должны быть выведены с территории АЭС, подчеркнул он.

"Остановить российских убийц и террористов – это уже общий долг международного сообщества. Остановить путем закрытия неба над Украиной. Остановить путем обеспечения Украине безопасности и гуманитарной помощи. Остановить путем изгнания России из международных институтов, поскольку она не заслуживает того, чтобы быть среди цивилизованных и ответственных наций", – подытожил Кислица.