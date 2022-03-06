Кабмин Украины определился, что делать с телами оккупантов

Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.
Военные администрации обеспечивают создание специальных групп в составе сил территориальной обороны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций (по согласию), волонтеров (по согласию) и других.
Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии спецтранспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" для обеспечения безопасности персонала.
Во время сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процесса, чтобы в дальнейшем информировать о реальных последствий войны России против Украины.
Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местах нахождения тел будет создан специальный кол-центр при Национальной полиции.
Тела будут перевозить в морги или в другие места отдельного хранения, а затем их поместят в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.
После накопления тел в моргах или пунктах сбора их будут доставлять в единый центр, откуда транспортируют в РФ. Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии представителей международных организаций и только после идентификации личности погибших.
Неопознанные тела будут находиться на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления личности погибших.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.