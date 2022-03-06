Кабмин Украины определился, что делать с телами оккупантов

Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.

Военные администрации обеспечивают создание специальных групп в составе сил территориальной обороны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций (по согласию), волонтеров (по согласию) и других.

Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии спецтранспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" для обеспечения безопасности персонала.

Во время сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процесса, чтобы в дальнейшем информировать о реальных последствий войны России против Украины.

Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местах нахождения тел будет создан специальный кол-центр при Национальной полиции.

Тела будут перевозить в морги или в другие места отдельного хранения, а затем их поместят в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.

После накопления тел в моргах или пунктах сбора их будут доставлять в единый центр, откуда транспортируют в РФ. Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии представителей международных организаций и только после идентификации личности погибших.

Неопознанные тела будут находиться на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления личности погибших.