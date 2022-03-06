"Еще один – минус". Над Черным морем сбит российский самолет

"Приветствую вас, друзья. Еще один вражеский самолет над Черным морем – минус. Спасибо Вооруженным силам за отличную работу", – сказал он.

В его видеообращении не уточняется, где это произошло, но пост начинается со слова "Одесса".

6 марта в своем видеообращении президент Владимир Зеленский предупреждал, что, по рассказам пленных, россияне планируют наносить удары по Одессе.

Ракеты, разрушившие аэропорт в Виннице 6 марта, были, как предполагают в Воздушных силах ВСУ, выпущены бомбардировщиками-ракетоносцами из акватории Черного моря.