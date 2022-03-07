ВСУ освободили Чугуев от российских оккупантов

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов", – говорится в сообщении.
Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из Крыма в направлении Мариуполь – Новоазовск.
Конечной цели в течение 11 суток оккупационных действий захватчики не достигли. Враг перешел к накоплению ресурсов для штурма Киева.
Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.
На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.
С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.
На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.
После нанесения подразделениями ВСУ ударов по местам скопления вооружения и военной техники противника в районах Новая Басань (Черниговская область) и Скрипали (Сумская область) противник понес значительные потери. Теперь он осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.
На Таврическом направлении оккупанты силами до трех батальонных тактических групп (БТГр) ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.
Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр форсировала реку и заняла населенный пункт Кашперо-Николаевка.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.