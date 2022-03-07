ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили Чугуев от российских оккупантов

Чугуев освобожден от оккупантов
Чугуев освобожден от оккупантов
Фото: depositphotos.com

Украинские военные смогли отбить у оккупантов город Чугуев Харьковской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов", – говорится в сообщении.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из Крыма в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Конечной цели в течение 11 суток оккупационных действий захватчики не достигли. Враг перешел к накоплению ресурсов для штурма Киева.

Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями ВСУ ударов по местам скопления вооружения и военной техники противника в районах Новая Басань (Черниговская область) и Скрипали (Сумская область) противник понес значительные потери. Теперь он осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех батальонных тактических групп (БТГр) ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр форсировала реку и заняла населенный пункт Кашперо-Николаевка.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266469205666165

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Чугуев, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (52414)
2
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (49722)
3
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (23857)
4
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане? (16560)
5
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера (12842)
6
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (9956)
7
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица (9581)
8
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты (9050)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS