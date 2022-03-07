ВСУ освободили Чугуев от российских оккупантов

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов", – говорится в сообщении.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из Крыма в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Конечной цели в течение 11 суток оккупационных действий захватчики не достигли. Враг перешел к накоплению ресурсов для штурма Киева.

Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями ВСУ ударов по местам скопления вооружения и военной техники противника в районах Новая Басань (Черниговская область) и Скрипали (Сумская область) противник понес значительные потери. Теперь он осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех батальонных тактических групп (БТГр) ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр форсировала реку и заняла населенный пункт Кашперо-Николаевка.