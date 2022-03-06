Макрон снова поговорил с Путиным и обсудил риски ядерной безопасности

По данным СМИ, Путин хочет, чтобы Украина "отказалась не только от перспектив вступления в НАТО, но и от армии" Фото: EPA

Основной темой разговора были риски для ядерной безопасности в Украине. В частности, Макрон подчеркнул необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок.

"Президент России согласился с тем, что работу в этом направлении должно без промедления взять на себя МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

Также Макрон выразить свою озабоченность "в связи с неизбежным нападением на город Одессу".

"Новая газета", ссылаясь на источники, пишет, что Путин во время разговора повторил свои требования к Украине: "денацификация" (в ответ Макрон еще раз повторил, "насколько это требование абсурдно"), "демилитаризация", "признание Крыма российским" и "признание "ДНР" и "ЛНР".

По словам источника, Путин хочет, чтобы Украина "отказалась не только от перспектив вступления в НАТО, но и от армии".

Также, по данным источников, Путин снова повторил, что прекратит войну только в случае прекращения сопротивления со стороны Украины. Российский президент заявил Макрону о "своей решимости достигнуть своих требований либо путем переговоров, либо военным путем".