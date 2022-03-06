Макрон снова поговорил с Путиным и обсудил риски ядерной безопасности

Основной темой разговора были риски для ядерной безопасности в Украине. В частности, Макрон подчеркнул необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок.
"Президент России согласился с тем, что работу в этом направлении должно без промедления взять на себя МАГАТЭ", – говорится в сообщении.
Также Макрон выразить свою озабоченность "в связи с неизбежным нападением на город Одессу".
"Новая газета", ссылаясь на источники, пишет, что Путин во время разговора повторил свои требования к Украине: "денацификация" (в ответ Макрон еще раз повторил, "насколько это требование абсурдно"), "демилитаризация", "признание Крыма российским" и "признание "ДНР" и "ЛНР".
По словам источника, Путин хочет, чтобы Украина "отказалась не только от перспектив вступления в НАТО, но и от армии".
Также, по данным источников, Путин снова повторил, что прекратит войну только в случае прекращения сопротивления со стороны Украины. Российский президент заявил Макрону о "своей решимости достигнуть своих требований либо путем переговоров, либо военным путем".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.