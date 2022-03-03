Залужный: Россия мобилизует жителей ОРДЛО, чтобы пустить их как "пушечное мясо" при штурме Киева и Одессы

Залужный: Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1-го и 2-го армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории", – сказал Залужный.

Он отметил, что большинство из этих людей имеют российские паспорта.

"Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса". Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1-го и 2-го АК 8-й армии ВС РФ", – подчеркнул Залужный.