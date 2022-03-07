Россия нанесла ракетный удар в районе села Тузлы в Одесской области

"К сожалению, не очень спокойная ночь. Есть информация, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры", – сказал Братчук.

Информация по близлежащим населенным пунктам уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет.

6 марта в своем видеообращении президент Владимир Зеленский предупреждал, что, по рассказам пленных, россияне планируют наносить удары по Одессе.

В тот же день, по словам Братчука, над Черным морем вблизи Одессы был сбит российский самолет.

Ракеты, разрушившие аэропорт в Виннице 6 марта, были, как предполагают в Воздушных силах ВСУ, выпущены бомбардировщиками-ракетоносцами из акватории Черного моря.