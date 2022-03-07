ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по поводу всех будущих жалоб против РФ об обстрелах гражданской инфраструктуры

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда – оно позволяет ЕСПЧ издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции.
Страна потребовала среди прочего "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы, на территории Украины".
1 марта Европейский суд по правам человека применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
4 марта суд распространил применение временных мер по правилу 39 на поданные соответствующие запросы частных лиц, а также дополнительно потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи, сообщила Юдковская.
Речь идет о запросах людей, страдающих от российского вторжения: "скрывающихся в убежищах, домах и других сооружениях, опасаясь за свою жизнь из-за продолжающихся бомбардировок и обстрелов, без или с ограниченным доступом к пище, здравоохранению, воде, канализации, электроэнергии и другим взаимосвязанным услугам, необходимым для выживания, нуждающимся в гуманитарной помощи и безопасной эвакуации".
"Суд решает, что эта временная мера, согласно правилу 39 регламента суда, должна считаться такой, что охватывает любой запрос, поданный лицами, принадлежащими к вышеуказанной категории гражданских лиц, предоставляющих достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что они подвергаются серьезной и неизбежной угрозе невосполнимого ущерба их физической неприкосновенности и/или праву на жизнь", – говорится в сообщении.
Как поясняет Рада, ЕСПЧ повторил промежуточное решение по иску "Украина против России", которым запретил стране-агрессору обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, причем соответствующее решение утверждено и для всех будущих жалоб Украины против России.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.