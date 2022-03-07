ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по поводу всех будущих жалоб против РФ об обстрелах гражданской инфраструктуры

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда – оно позволяет ЕСПЧ издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции.

Страна потребовала среди прочего "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы, на территории Украины".

1 марта Европейский суд по правам человека применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

4 марта суд распространил применение временных мер по правилу 39 на поданные соответствующие запросы частных лиц, а также дополнительно потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи, сообщила Юдковская.

Речь идет о запросах людей, страдающих от российского вторжения: "скрывающихся в убежищах, домах и других сооружениях, опасаясь за свою жизнь из-за продолжающихся бомбардировок и обстрелов, без или с ограниченным доступом к пище, здравоохранению, воде, канализации, электроэнергии и другим взаимосвязанным услугам, необходимым для выживания, нуждающимся в гуманитарной помощи и безопасной эвакуации".

"Суд решает, что эта временная мера, согласно правилу 39 регламента суда, должна считаться такой, что охватывает любой запрос, поданный лицами, принадлежащими к вышеуказанной категории гражданских лиц, предоставляющих достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что они подвергаются серьезной и неизбежной угрозе невосполнимого ущерба их физической неприкосновенности и/или праву на жизнь", – говорится в сообщении.

Как поясняет Рада, ЕСПЧ повторил промежуточное решение по иску "Украина против России", которым запретил стране-агрессору обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, причем соответствующее решение утверждено и для всех будущих жалоб Украины против России.