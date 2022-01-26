Украина и Нидерланды против России в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге заслушал позиции сторон и получил ответы на вопросы

Нидерланды подали против России иск из-за сбивания в небе над Донбассом малазийского Boeing, летевшего рейсом MH17. Иск Украины в этом деле касается событий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Сегодняшнее слушания проходили в несколько этапов, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в видеокомментарии, опубликованном в Facebook. Сначала судьи заслушали позицию России, потом позиции Украины и Нидерландов. Тайминг каждого выступления – 45 минут. Потом судьи (их девять) задали вопросы сторонам, после чего те отвечали.

Если к озвучиванию позиций стороны готовились заранее, то на подготовку к ответам на вопросы им дали по 30 минут, рассказал Малюська. Из-за этого часть ответов на вопросы была самой яркой в процессе, отметил он.

"Наше выступление было самым лучшим, безусловно. Но ответы на вопросы – это то, что не готовилось заранее и где было важно качество юристов, представляющих страну в ЕСПЧ. Мы молодцы. Самый большой – британский барристер Бен Эммерсон, который представляет наши интересы и который выступал вместе со мной. Его ответы были фантастическими", – рассказал министр.

По словам Малюськи, Украина ожидает, что промежуточное решение по этому делу ЕСПЧ вынесет в течение одного-двух лет, суд должен определиться, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу.

"Но там также будут зафиксированы важные моменты. Это будет дата, или хотя бы месяц, получения РФ контроля над Донбассом и территория, которую контролирует РФ на Донбассе. Это ключевые, наверное, аспекты, которые позволят многим украинским гражданам и предприятиям инициировать дела в ЕСПЧ или инвестиционных арбитражах о взыскании компенсаций за убытки, причиненные Россией на территории Донбасса", – сообщил министр после слушаний.

В ходе слушаний он рассказал, что РФ ведет продолжительную и последовательную агрессию против Украины с целью сбить страну с "пути к западным ценностям и европейскому выбору", его цитирует пресс-служба Минюста.

"В условиях возможного вторжения РФ на территорию Украины поведение России в этом судебном процессе также выглядит угрожающе. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания по приемлемости по этому делу, которые первоначально были назначены на 24 ноября 2021 года, добиваясь их отложения под предлогом противоэпидемических мер в связи с COVID-19, введенными Россией, и представления в Европейский суд на скорую руку подготовленного заявления против Украины и требования присоединить такое заявление к этому производству. Когда ни одна из попыток не удалась, за шестнадцать дней до слушаний 8 ноября 2021 года судья от Российской Федерации заявил об отводе, что заставило Европейский суд отложить слушания на 26 января 2022 года", – сказал Малюська, подчеркнув, что заседание проходило в то время, когда Украина находится под угрозой вторжения более чем 100-тысячной армии РФ.

Министр говорил, что РФ установила "эффективный контроль над территорией Донбасса" в апреле 2014 года. Украина продемонстрировала процесс становления такой территории подробно на картах, говорится в сообщении Минюста.

"На отрицание позиции РФ по поводу ее непричастности к действиям "сепаратистов", перехваченные разговоры и заявления главарей боевиков доказывают, что они контролировались Россией. Также доказательства свидетельствуют, что с момента начала Украиной антитеррористической операции Россия оказывала логистическую и военную поддержку сепаратистам", – цитирует сайт позицию Украины в суде.

Российская Федерация должна нести ответственность за систематические и продолжающиеся нарушения прав человека на территории восточной Украины, в том числе – за сбивание MH17, а ЕСПЧ имеет компетенцию рассматривать это дело, считает украинская сторона.

Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов на слушании доказывал, что все жалобы Украины и Нидерландов должны быть отклонены, пишет "Коммерсантъ".

Он считает, что убедительных доказательств поставок оружия из Российской Федерации на Донбасс нет, а к сбиванию малазийского Boeing Россия не причастна. "Жалоба [Нидерландов] основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях", – заявил он.