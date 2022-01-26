ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Нидерланды против России в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге заслушал позиции сторон и получил ответы на вопросы

Министр юстиции Денис Малюська представлял в ЕСПЧ сегодня позицию Украины
Министр юстиции Денис Малюська представлял в ЕСПЧ сегодня позицию Украины
Фото: ЕРА

26 января в Страсбурге (Франция) состоялось заседание Европейского суда по правам человека по искам Украины и Нидерландов к России. Как сообщила пресс-служба Минюста Украины, это были устные слушания относительно приемлемости общего межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" по трем заявлениям.

Нидерланды подали против России иск из-за сбивания в небе над Донбассом малазийского Boeing, летевшего рейсом MH17. Иск Украины в этом деле касается событий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 

Сегодняшнее слушания проходили в несколько этапов, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в видеокомментарии, опубликованном в Facebook. Сначала судьи заслушали позицию России, потом позиции Украины и Нидерландов. Тайминг каждого выступления – 45 минут. Потом судьи (их девять) задали вопросы сторонам, после чего те отвечали.

Если к озвучиванию позиций стороны готовились заранее, то на подготовку к ответам на вопросы им дали по 30 минут, рассказал Малюська. Из-за этого часть ответов на вопросы была самой яркой в процессе, отметил он. 

"Наше выступление было самым лучшим, безусловно. Но ответы на вопросы – это то, что не готовилось заранее и где было важно качество юристов, представляющих страну в ЕСПЧ. Мы молодцы. Самый большой – британский барристер Бен Эммерсон, который представляет наши интересы и который выступал вместе со мной. Его ответы были фантастическими", – рассказал министр. 

По словам Малюськи, Украина ожидает, что промежуточное решение по этому делу ЕСПЧ вынесет  в течение одного-двух лет, суд должен определиться, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу. 

"Но там также будут зафиксированы важные моменты. Это будет дата, или хотя бы месяц, получения РФ контроля над Донбассом и территория, которую контролирует РФ на Донбассе. Это ключевые, наверное, аспекты, которые позволят многим украинским гражданам и предприятиям инициировать дела в ЕСПЧ или инвестиционных арбитражах о взыскании компенсаций за убытки, причиненные Россией на территории Донбасса", – сообщил министр после слушаний. 

https://www.facebook.com/minjust.official/videos/649604529526239/

В ходе слушаний он рассказал, что РФ ведет продолжительную и последовательную агрессию против Украины с целью сбить страну с "пути к западным ценностям и европейскому выбору", его цитирует пресс-служба Минюста.   

"В условиях возможного вторжения РФ на территорию Украины поведение России в этом судебном процессе также выглядит угрожающе. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания по приемлемости по этому делу, которые первоначально были назначены на 24 ноября 2021 года, добиваясь их отложения под предлогом противоэпидемических мер в связи с COVID-19, введенными Россией, и представления в Европейский суд на скорую руку подготовленного заявления против Украины и требования присоединить такое заявление к этому производству. Когда ни одна из попыток не удалась, за шестнадцать дней до слушаний 8 ноября 2021 года судья от Российской Федерации заявил об отводе, что заставило Европейский суд отложить слушания на 26 января 2022 года", – сказал Малюська, подчеркнув, что заседание проходило в то время, когда Украина находится под угрозой вторжения более чем 100-тысячной армии РФ. 

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/304988878333878

Министр говорил, что РФ установила "эффективный контроль над территорией Донбасса" в апреле 2014 года. Украина продемонстрировала процесс становления такой территории подробно на картах, говорится в сообщении Минюста. 

"На отрицание позиции РФ по поводу ее непричастности к действиям "сепаратистов", перехваченные разговоры и заявления главарей боевиков доказывают, что они контролировались Россией. Также доказательства свидетельствуют, что с момента начала Украиной антитеррористической операции Россия оказывала логистическую и военную поддержку сепаратистам", – цитирует сайт позицию Украины в суде. 

Российская Федерация должна нести ответственность за систематические и продолжающиеся нарушения прав человека на территории восточной Украины, в том числе – за сбивание MH17, а ЕСПЧ имеет компетенцию рассматривать это дело, считает украинская сторона. 

https://www.facebook.com/minjust.official/videos/317358670172411/

Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов на слушании доказывал, что все жалобы Украины и Нидерландов должны быть отклонены, пишет "Коммерсантъ".

Он считает, что убедительных доказательств поставок оружия из Российской Федерации на Донбасс нет, а к сбиванию малазийского Boeing Россия не причастна. "Жалоба [Нидерландов] основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях", – заявил он. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С начала российской агрессии Украина подала девять межгосударственных заявлений, часть из них объединили и по состоянию на ноябрь 2021 года в производстве ЕСПЧ находилось четыре межгосударственных дела, "Украина и Нидерланды против РФ", – одно из них. 

В июле 2020 года ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации из-за авиакатастрофы малайзийского Boeing 777. Иски Украины и Нидерландов ЕСПЧ решил объединить в конце ноября 2020 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ЕСПЧ, Нидерланды, Донбасс, MH17, война в Украине, Российская Федерация, иск, Бен Эммерсон, Денис Малюська, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу Каменских снялась в кабинете возле кушетки в скрывающем живот наряде
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу Каменских снялась в кабинете возле кушетки в скрывающем живот наряде
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (279716)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (140405)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (134537)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (94874)
5
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (87606)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (84384)
7
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (67519)
8
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (51455)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS