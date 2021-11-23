Россия намеренно затягивает дела в Европейском суде по делам человека – экс-уполномоченный Украины в ЕСПЧ

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их [дела] затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т.д. Россия делает все возможное для затягивания – это факт", – сказал он.
Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.
Он привел в пример жалобу Грузии против России о событиях августа 2008 года, которую суд рассматривал 12 лет и вынес решение только в январе 2021 года. Дело "Кипр против Турции" европейские судьи рассматривали 20 лет и итоге обязали турецкое правительство выплатить грекам-киприотам около €90 млн за нарушение их прав.
Он отметил, что в случае успешного разрешения украинских дел ЕСПЧ также обяжет российское правительство выплатить сатисфакцию пострадавшим на Донбассе и в Крыму, но в такого рода спорах важен в первую очередь не материальный аспект.
"Это не только про компенсации пострадавшим. На самом деле, решение ЕСПЧ возлагает на государство обязанность также восстановить нарушенный порядок вещей и принять меры, чтобы не допустить аналогичных нарушений в будущем", – объяснил Кульчицкий.
Он подчеркнул, что международные суды – это "игра вдолгую", но они помогают продолжать давление на агрессора и готовят "юридическую основу" на будущее.
Украина подала против России в ЕСПЧ ряд исков (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами). Они касаются войны на Донбассе, аннексии Крыма и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Еще несколько жалоб против России подавала Грузия.
Большинство из них пока не дошли до стадии рассмотрения по существу.
22 июля 2021 года Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается "гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.
Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", "практике подавления свободы слова", "дискриминации русскоговорящего населения", блокировании подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и других, с точки зрения России, нарушениях.