Россия намеренно затягивает дела в Европейском суде по делам человека – экс-уполномоченный Украины в ЕСПЧ

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их [дела] затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т.д. Россия делает все возможное для затягивания – это факт", – сказал он.

Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.

Он привел в пример жалобу Грузии против России о событиях августа 2008 года, которую суд рассматривал 12 лет и вынес решение только в январе 2021 года. Дело "Кипр против Турции" европейские судьи рассматривали 20 лет и итоге обязали турецкое правительство выплатить грекам-киприотам около €90 млн за нарушение их прав.

Он отметил, что в случае успешного разрешения украинских дел ЕСПЧ также обяжет российское правительство выплатить сатисфакцию пострадавшим на Донбассе и в Крыму, но в такого рода спорах важен в первую очередь не материальный аспект.

"Это не только про компенсации пострадавшим. На самом деле, решение ЕСПЧ возлагает на государство обязанность также восстановить нарушенный порядок вещей и принять меры, чтобы не допустить аналогичных нарушений в будущем", – объяснил Кульчицкий.

Он подчеркнул, что международные суды – это "игра вдолгую", но они помогают продолжать давление на агрессора и готовят "юридическую основу" на будущее.