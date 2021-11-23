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Россия намеренно затягивает дела в Европейском суде по делам человека – экс-уполномоченный Украины в ЕСПЧ

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Кульчицкий отметил, что международные суды это "игра вдолгую"
Кульчицкий отметил, что международные суды – это "игра вдолгую"
Фото: Nazar Kulchytskyy / Facebook

Финальных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по украино-российским спорам не стоит ждать быстро, поскольку Россия намеренно "тормозит" судебные процессы, в которых ее позиции выглядят уязвимо. Об этом сказал "РБК-Украина" бывший правительственный уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ, адвокат Назар Кульчицкий.

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их [дела] затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т.д. Россия делает все возможное для затягивания – это факт", – сказал он.

Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.

Он привел в пример жалобу Грузии против России о событиях августа 2008 года, которую суд рассматривал 12 лет и вынес решение только в январе 2021 года. Дело "Кипр против Турции" европейские судьи рассматривали 20 лет и итоге обязали турецкое правительство выплатить грекам-киприотам около €90 млн за нарушение их прав.

Он отметил, что в случае успешного разрешения украинских дел ЕСПЧ также обяжет российское правительство выплатить сатисфакцию пострадавшим на Донбассе и в Крыму, но в такого рода спорах важен в первую очередь не материальный аспект.

"Это не только про компенсации пострадавшим. На самом деле, решение ЕСПЧ возлагает на государство обязанность также восстановить нарушенный порядок вещей и принять меры, чтобы не допустить аналогичных нарушений в будущем", – объяснил Кульчицкий.

Он подчеркнул, что международные суды – это "игра вдолгую", но они помогают продолжать давление на агрессора и готовят "юридическую основу" на будущее.

Контекст:

Украина подала против России в ЕСПЧ ряд исков (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами). Они касаются войны на Донбассе, аннексии Крыма и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Еще несколько жалоб против России подавала Грузия.

Большинство из них пока не дошли до стадии рассмотрения по существу.

22 июля 2021 года Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается "гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", "практике подавления свободы слова", "дискриминации русскоговорящего населения", блокировании подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и других, с точки зрения России, нарушениях.

Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, суд, жалоба, компенсация
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